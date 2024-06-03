دبي مول يشهد توسعة بقيمة 1.5 مليار درهم تعزز مكانته وجهة عالمية للتسوق

المصدر: البيان

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أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق مشروع توسعة ضخم في دبي مول، يشمل إضافة 240 متجراً فاخراً وعدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي الرفيعة. ويبلغ الاستثمار المرصود لهذا التطوير 1.5 مليار درهم، وقد تم بالفعل مباشرة العمل في الموقع.

وقال محمّد العبّار، إن التوسعة الجديدة في دبي مول تعدّ إضافة مميّزة لأحد أبرز المعالم السياحية العالمية. وبهذه المناسبة، نودّ أن نتقدّم بجزيل الشكر لضيوفنا وعملائنا الكرام، كما نشكر شركاءنا والتجّار والسلطات الحكومية على دعمهم المتواصل. إن هذه التوسعة تجسّد كذلك طموح دبي للمحافظة على موقعها الريادي في الابتكار والثقافة على الصعيد الدولي، ما يؤكّد مكانة المدينة في طليعة الوجهات العالمية البارزة.

وفي العام الماضي، حقّق دبي مول إنجازاً قياسياً بأن أصبح المكان الأكثر زيارة في العالم، مستقطباً 105 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق، مع ارتفاع لافت في المبيعات.

ويستمرّ هذا النجاح في 2024، حيث يُعزّز دبي مول مكانته كرمز للتسوّق والترفيه العالمي، ويستمرّ في تقديم تجارب مبتكرة وفي تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

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