مطار دبي الدولي يسجل أفضل أداء ربعي في تاريخه

المصدر: دبي - البيان

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سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه هذا العام. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة مطار دبي الدولي كمركز عالمي رائد للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة وصلت إلى 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى جاذبية مطار دبي الدولي في الأسواق الرئيسية ومساهمته في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية للسياحة والتجارة. وسجل شهر يناير أعلى حركة للمسافرين، حيث وصل عدد المسافرين إلى 7,9 مليون مسافر.

وصرح بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بأن مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي استمرت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث يُعزى جزء من هذا النمو إلى توسعة شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما فيها الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي.

وأضاف غريفيث قائلاً: "مع تبوء دبي موقعاً رائداً عالمياً في استقطاب الكفاءات والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم، يظل تركيزنا منصباً على الحفاظ على زخم النمو هذا، وتعزيز تجربة المطار الشاملة لكل ضيف من ضيوفنا من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة."

وأضاف غريفيث: "مع المؤشرات القوية التي نشهدها كذلك في الربع الثاني من العام، وتوقعاتنا المتفائلة لبقية العام، فإنه من المتوقع أن يصل عدد الضيوف هذا العام إلى 91 مليون ضيف، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق لحركة المسافرين السنوية والبالغ 89,1 مليون مسافر والذي سُجل عام 2018".

مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي

يُعد قطاع الطيران أحد أهم روافد الاقتصاد في دبي، حيث يلعب مطار دبي الدولي دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي والسياحي للإمارة. فقد سجلت دبي زيادة بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 307,9 مليار درهم تقريباً. مدفوعةً جزئياً بمساهمة قطاع الطيران القوية.

يتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. تُتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، مما يُعزز مكانتها كمركز للأعمال والتجارة والسياحة.



أفضل الوجهات

يُواصل مطار دبي الدولي تعزيز مكانته كمركز عالمي رائد للطيران من خلال توسيع شبكة وجهاته وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

حافظت الهند على مكانتها في المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 3.1 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 2 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 1.5 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كل من باكستان (1.1 مليون)، والولايات المتحدة (836 ألف)، وروسيا (725 ألف)، وألمانيا (728 ألف).

وبالنسبة للمدن احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية من حيث عدد المسافرين بإجمالي 961 ألف مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 795 ألف مسافر، وجدة بإجمالي 669 ألف مسافر، ومومباي بإجمالي 637 ألف مسافر.

أرقام رئيسية

بلغ إجمالي حركة الطيران في الربع الأول من العام الحالي 109,238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%. ووصلت نسبة إشغال المقاعد إلى 79.1% في الربع الأول، وبمتوسط 217 مسافر في الرحلة الواحدة، بتغيير طفيف عن 220 لكل طائرة المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2023.

تمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة في الربع الأول من العام الحالي، ليؤكد مطار دبي الدولي مرة أخرى على تميزه التشغيلي والتزامه بتقديم تجارب سفر سلسة للمسافرين.

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