من أين جاء زوار دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024؟

المصدر: البيان

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تصدرت منطقة أوروبا الغربية أكثر المناطق التي جاء منها الزوار إلى دبي بنسبة 22% بنحو 1.44 مليون زائر، من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 حيث استقطبت دبي 6.68 ملايين زائر.

وجاءت منطقة جنوب آسيا ثانية بنحو 17% من إجمالي عدد الزوار بنحو 1.11 مليون زائر، ثم استحوذت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 16% من مجمل الزوار الدوليين بنحو مليون زائر.

وكشفت البيانات أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نسبة 13% من مجمل الزوار القادمين إلى دبي بنحو 849 ألف زائر، و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 783 ألف زائر، و 9% من شمال وجنوب شرق أسيا بنحو 619 ألف زائر، ووصلت حصة الزوار القادمين من الأمريكيتين 7%، و4% من أفريقيا بينما و1% من استراليا.

يذكر أن دبي حصلت على المركز الثاني عالمياً بين أفضل الوجهات السياحية لعام 2023 وفقاً لمؤشر يورو مونيتور إنترناشونال لأفضل 100 وجهة سياحية، ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي مزدهر وتسليط الضوء على شهرتها الكبيرة بين المسافرين الدوليين.

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