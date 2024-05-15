دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة لحفلات الزفاف

المصدر: (دبي - البيان)

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عززت دبي مكانتها وجهة مفضلة لإقامة أروع حفلات الزفاف بما تمتلكه من مقومات هائلة، بما فيها بنيتها التحتية المتطورة، والمطاعم الحائزة جوائز، فضلاً عن الخدمات الاستثنائية التي تقدمها الوجهات. وتستقطب دبي الأزواج ممن يتطلعون لإقامة حفل زفافهم، لا سيما أنها تتميز بأسلوب الحياة العصرية بفضل ثقافتها والتجارب المبتكرة التي توفرها.

وتشكل حفلات الزفاف والفعاليات البارزة ركيزة أساسية في دعم قطاع السياحة في الإمارة. وتبرز دبي بوصفها وجهة استثنائية لتنظيم حفلات الزفاف، حيث لديها الإمكانات التي تلبي متطلبات زوارها وأذواقهم الشخصية، وكذلك مواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال.

وتصدرت الاتجاهات الحديثة لحفلات الزفاف، مثل تزايد استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أهم الأولويات في أجندة منتدى الزفاف في دبي بدورته الأخيرة؛ حيث تبادل منظمو الفعاليات وخبراء القطاع أهم الأفكار حول متطلبات الأزواج الراغبين في إقامة حفلاتهم في دبي.

وتؤكد استضافة دبي لهذه الفعالية المكانة البارزة التي تتمتع بها الإمارة في قطاع حفلات الزفاف، وتعزز جاذبيتها فيه من خلال تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الأشخاص المقبلين على الزواج.

وتقدم دبي تجارب استثنائية لا تنسى بفضل نهجها المتقدم وعالمي المستوى لإقامة أرقى حفلات الزفاف، مع ما تقدمه من خدمات شاملة ونموذج شراكة فريد بين القطاعين العام والخاص. وتعد الإمارة الوجهة المثلى للعديد من منظمي الفعاليات وحفلات الزفاف من مختلف الجنسيات وغيرهم من أهم الموردين وخبراء الخدمات اللوجستية وأمهر الطهاة، كما تحتضن مجموعة من أماكن الترفيه الرائعة، وهو ما يضمن للأزواج وضيوفهم حفل زفاف استثنائياً يرقى لمستوى تطلعاتهم.

وقالت ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي - قطاع الشراكات الاستراتيجية والرعاية التجارية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسساتها: نواصل العمل من أجل الحفاظ على مكانة دبي لتكون في طليعة الوجهات العالمية التي تقدم أحدث التوجهات في مجال حفلات الزفاف وأفضل التجارب لجميع الزوار، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة، وكذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي ضمن أبرز ثلاث مدن في الأعمال والترفيه، وكجزء من استراتيجيتنا التي تسعى لمواصلة التميز في قطاع حفلات الزفاف الواعد.

وإننا نواصل التعاون مع أبرز الشركاء والجهات المعنية بهدف زيادة معدلات نمو قطاع السياحة والاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها مختلف الوجهات لتطوير تجارب زفاف حسب الطلب وجذابة وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لإقامة حفلات الزفاف.

وأضافت: تأتي استضافة العديد من الفعاليات مثل منتدى حفلات الزفاف في دبي لتؤكد سعينا المستمر لتوفير خيارات وخدمات مبتكرة تهدف لإتاحة الفرصة لخوض تجارب استثنائية لجميع الأزواج في مناسباتهم المميزة.

وإننا ندعو الراغبين بالزواج من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف روعة دبي، والاستمتاع بتجارب فريدة وأوقات لا تنسى، حيث هناك الكثير بانتظارهم لتحقيق أحلامهم وإقامة حفل زفاف استثنائي.

وسلط منتدى الزفاف في دبي، الذي أقيم في الفترة الممتدة بين 16 و 24 فبراير الماضي، الضوء على المرافق الفاخرة، ووسائل الراحة الفريدة، وكرم الضيافة العربية الأصيلة الذي تشتهر به دبي. كما يمثل نجاح دبي في الحصول على لقب الوجهة الأولى عالمياً في جوائز اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر لعام 2024 للعام الثالث على التوالي دليلاً على العروض المتنوعة التي تقدمها لجميع الضيوف، بمن فيهم الأشخاص الراغبون بإقامة حفلات زفاف فاخرة في دبي.

وشهد منتدى حفلات الزفاف في دبي مشاركة مجموعة من منظمي الحفلات المقيمين في دبي، وكذلك من دول العالم.

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