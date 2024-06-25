تقرير أمريكي: دبي الوجهة المثالية لعشاق اليخوت الفخمة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد تقرير لمجلة «روب ريبورت» الأمريكية أن دبي تعد الوجهة المثالية لعشاق اليخوت الفخمة. وذكر التقرير أن الإمارة شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً عالمياً بفضل هندستها المذهلة واقتصادها النابض بالحياة وجاذبيتها لسياحة الرفاهية، حيث أصبحت مركزاً بحرياً متطوراً للغاية ووجهة عالمية المستوى وقاعدة رئيسة لأصحاب اليخوت.

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات العشر الماضية؛ طورت دبي مرافقها وخدماتها بشكل استراتيجي بهدف إنشاء نظام بيئي بحري مزدهر. وأضاف: تضم دبي اليوم 22 مارينا وأكثر من 3600 رصيف للقوارب، بما في ذلك العديد منها لليخوت الفخمة والضخمة والعملاقة؛ ولاستيعاب هذه السفن، تم افتتاح مجموعة من مرافق الصيانة والإصلاح الحديثة، إلى جانب الدعم الفني ومحال السلع البحرية المتخصصة.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول: مع نمو دبي وجهة عالمية المستوى لليخوت، ركزت الإمارة على استدامة بيئتها البحرية الغنية من خلال التعاون ومبادرات المراسي الخضراء؛ بهدف تعزيز اليخوت المسؤولة وحماية التنوع البيولوجي للمحيطات.

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