دبي ثاني أفضل الشواطئ لسياحة العائلات عالمياً

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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احتلت شواطئ دبي المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أفضل الوجهات الشاطئية الملائمة لسياحة العائلات، وفق أبحاث أجرتها شركة «إنشور ماي تريب».

وحصلت دبي على 7.58 درجات من 10 درجات يشملها التصنيف، في حين ذهب المركز الأول إلى مقاطعة جوانكاستيه في كوستاريكا برصيد 7.65 من 10 درجات.

وشملت أفضل 3 شواطئ صديقة للعائلات ساحل «جولد كوست» في أستراليا بدرجة 7.18 من 10، ومن بين القائمة، احتلت المرتبة السادسة مكانان هما بالي وملبورن، وحصل كلاهما على 7.04 درجات، وجاءت فرنسا وكورسيكا وسريلانكا بين المراكز العشرة الأولى.

تطوير مستمر

ويأتي هذا التصنيف العالمي فيما تتواصل عمليات التطوير والتحديث في شواطئ دبي، مع الإعلان عن المزيد من مناطق السباحة الليلية، ومسارات ركوب الدراجات الشاطئية، والشواطئ المخصصة للسيدات فقط.

ورشّح موقع «كيرلي تيلز»، عدداً من شواطئ دبي التي يجب على العائلات زيارتها، مثل شاطئ أم سقيم، والذي يوفّر إطلالة رائعة على برج العرب، وهو مثالي لمشاهدة غروب الشمس، بالإضافة إلى كونه بقعة هادئة للمشي والجري الصباحي، إذ يطل على الخليج العربي.

كما رشّح الموقع «شاطئ كايت»، والذي يعتبر المفضل لمتزلجي «الكايت سيرفنج»، كما يوفر أنشطة رياضية مثل التجديف على لوح مجداف الوقوف والتجديف بالكاياك.

ونصح الموقع أيضاً العائلات بضرورة زيارة شواطئ مثل «بالم ويست بيتش» والذي يوفر إطلالات رائعة على أُفق دبي، بالإضافة إلى شاطئ جميرا العام.

والذي اكتسب شهرة هائلة بسبب رماله وأمواجه الدافئة، وشاطئ جزر دبي الذي يعد أحدث موقع في دبي للسباحة والترفيه على شاطئ البحر.

وتناولت الدراسة كل ما يتعلق بالشواطئ بداية من متوسط درجة حرارة البحر، لأن لا أحد يرغب في السباحة في الماء البارد، مروراً بتكلفة الأنشطة المائية والمعالم السياحية، وصولاً إلى نظافة البحر وسلامته.

فيما ساعدت المتنزهات المائية التي تزخر بها الإمارة ومناطق الجذب المناسبة للعائلات، التي حصلت على العلامة الكاملة فيما يتعلق بالسلامة، في حصول الإمارة على الميدالية الفضية.

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