دبي تستقبل 6.68 ملايين زائر دولي خلال 4 أشهر بنمو 11%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصلت الحركة السياحية في دبي زخم الانتعاش الذي تشهده منذ بداية العام الجاري، باستقبال الإمارة لأكثر من 1.5 مليون زائر دولي خلال شهر أبريل الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، إلى نحو 6.68 ملاين زائر، بنمو نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 6.02 ملايين زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهر التقرير أن معدل اشغال الغرف الفندقية في دبي وصل إلى 81% في الأشهر الاربعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط اشغال 80% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 14.7مليون ليلة مبيت خلال أول 4 أشهر من 2024 مقابل 14.09 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 4%.

وكشف التقرير الشهري ان متوسط إقامة الزائر خلال الرحلة الواحدة وصل الى نحو 3.8 ليل فندقية مقابل 4 ليل في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبحسب البيانات بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 627 درهماً مقارنة بـ 599 درهما في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 511 درهما مقابل 478 درهماً في 2023.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية ابريل الماضي 151.84 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 148.9 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 2% إلى 831منشأة فندقية بنهاية ابريل الماضي، مقابل 814 منشأة في نهاية ابريل 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 52.6 ألف غرفة فندقية ضمن 164 فندقا، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 43.7 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 28.8 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية، وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.9 ألف شقة ضمن 85 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 109 منشاة.

المناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 22% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 1.44 مليون زائر، يليها منطقة جنوب اسيا بنحو 17% من اجمالي عدد الزوار بنحو 1.11 مليون زائر، ثم استحوذت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 16% من مجمل الزوار الدوليين بنحو مليون زائر.

وكشفت البيانات أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نسبة 13% من مجمل الزوار القادمين الى دبي بنحو 849 ألف زائر، و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بـ 783 ألف زائر، و 9% من شمال وجنوب شرق أسيا بنحو 619 ألف زائر، ووصلت حصة الزوار القادمين من الامريكيتين 7%، و4% من أفريقيا بينما و1% من استراليا.

وتدل هذه الإنجازات على جودة وتنوع العروض التي توفرها الإمارة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وما يحظى به الزائر من اهتمام من خلال تقديم أرقى الخدمات له في كل مرحلة من مراحل سفره، فضلاً عن التعاون المستمر والمثمر بين القطاعين العام والخاص لتقديم تجارب في متناول الجميع وتناسب مختلف الأذواق، إلى جانب تنظيم مهرجانات وفعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومؤتمرات ومعارض لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار الدوليين.

يذكر أن دبي حصلت على المركز الثاني عالمياً بين أفضل الوجهات السياحية لعام 2023 وفقاً لمؤشر يورو مونيتور إنترناشونال لأفضل 100 وجهة سياحية، ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي مزدهر وتسليط الضوء على شهرتها الكبيرة بين المسافرين الدوليين.

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