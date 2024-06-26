أنشطة استثنائية ومغامرات ممتعة في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تعود مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً التي تنطلق الجمعة 28 يونيو وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بآلاف الأنشطة الاستثنائية بأفضل تكلفة خلال موسم الصيف الحالي.

وستنبض مدينة دبي بالحياة لمدة 65 يوماً من التجارب المرحة والمبهجة من خلال الفعاليات المذهلة، والسحوبات والجوائز الرائعة، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي التي لم يسبق لها مثيل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تتضمن مفاجآت صيف دبي لهذا العام أكبر مجموعة من العروض والتجارب والفعاليات الصيفية التي جرى إطلاقها حتى الآن. وقد قمنا بإعداد برنامج مليء بآلاف الأنشطة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها من العائلات والأهل والأصدقاء وعشاق المغامرات والباحثين عن أفضل قيمة.

ونجحت دبي في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام وحتى في فصل الصيف متفوقة على العديد من الوجهات الصيفية التقليدية، مع وسائل ترفيه عالمية المستوى، وعروض مأكولات ومشروبات مميزة.

ونسعى من خلال تنظيم هذا الحدث المميز إلى جعل دبي وجهةً لا مثيل لها للسكان والزوار هذا الصيف، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك رؤية القيادة الرشيدة لتصبح أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ولم يكن ذلك ممكناً دون التعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص، والدعم المتواصل من شركائنا».

عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية

تنطلق المفاجآت مع احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بمراكز التسوق يومي الجمعة والسبت. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الترفيهية.

حيث يستضيف سيتي سنتر مردف مجموعة من العروض الفنية والترفيهية تقدمها الفرقة الاستعراضية النرويجية كويك ستايل، وفرقة الموسيقى المستقلة الأردنية أوتوستراد، والمغنية وكاتبة الأغاني الأردنية الفلسطينية دانة صلاح، والمغني وكاتب الأغاني العراقي الكندي علي غاتي.

وسيستمتع زوار مول الإمارات بالعروض الفنية للفرق الاستعراضية «هالواي بويز» و«موتو دانسرز» و«باراتناتيام» و«هيب هوب فيوجن» على أنغام موسيقى «دي جي كيزا» و«دي جي تالا سمان» و«دي جي سونيا». ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض الفنية المتجولة التي تسهم في خلق أجواء صيفية لا تُنسى.

وسيحظى عشاق الموسيقى بفرصة حضور 3 حفلات موسيقية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مع نخبة رائعة من الفنانين. ويقدم الفنان الكبير جورج وسوف حفلاً غنائياً على مسرح كوكاكولا أرينا الجمعة يليه حفل لثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس يوم 29 يونيو، ثم حفل ثالث لنجم البوب الأشهر في إثيوبيا تيدي أفرو يوم 30 يونيو.

وتشمل الفعاليات عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، الذي يُقام الجمعة حيث يمكن للزوار الاستفادة من تخفيضات هائلة تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» وذلك من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ10 مساءً. وتشمل مراكز التسوق المشاركة سيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

25 عاماً مع «عالم مدهش»

ويحتفل «عالم مدهش»، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بمرور 25 عاماً على تأسيسه، حيث يفتح أبوابه أمام العائلات والأطفال لصنع ذكريات لا تُنسى في أجواء مليئة بالمرح والترفيه الحي والفعاليات المتنوعة وورش العمل التفاعلية والهدايا الرائعة.

ويمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة لا تُنسى من المغامرات والتجارب برفقة شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب تشمل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، ومنطقة ألعاب عالم الحيوان، وأكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها الكثير.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً إطلاق فعالية عالم الخيال بدعم من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن للعائلات مشاهدة أفلامهم المفضلة على الشاشة الكبيرة مع الاستمتاع بتناول كمية غير محدودة من «الفشار» أثناء العرض، فيما سيحظى الأطفال بفرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجوه وغيرها الكثير.

وتستمر الفعالية السينمائية طوال فصل الصيف مع قائمة حافلة بالعروض الأولى للأفلام من مختلف أنحاء العالم، والعروض والفعاليات الخاصة، وظهور المشاهير، وغير ذلك الكثير. ويمكن للزوار توقع مفاجآت يومية، والفوز بجوائز فورية، والحصول على هدايا رائعة، والاستمتاع بعروض «الكومبو» المتميزة على التذاكر والمأكولات الخفيفة.

حفلات موسيقية وترفيه حي

وتعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في دورتها الثالثة هذا الصيف، لتحول مركز دبي التجاري العالمي إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى العربية المستقلة. وتُقام دورة هذا العام بالتعاون بين شركة «سبوت لايت هايف»، ومفاجآت صيف دبي، وجدول فعاليات دبي، حيث تقدم تجربة ترفيهية كاملة تشمل الألعاب ومناطق المأكولات والمشروبات على مدى عطلتي نهاية الأسبوع في 12 و13 و19 و20 يوليو.

وسيستمتع الجمهور بالعروض الموسيقية التي يقدمها كل من سيلاوي ومروان موسى، وعدد من نجوم المنطقة مثل دافن شي، وحليم، وسولجا، والتي ترتقي بتجربة الصيف في دبي إلى مستويات جديدة كلياً. وعلاوةً على ذلك، تستضيف دبي مجموعة من الحفلات والعروض الفنية الرائعة التي يقدمها كبار النجوم مثل أبو الأنوار، وأبيوسف، وموسكو، وبيغ سام، ونويل خرمان.

ويقدم مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2024 لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، عرضاً رائعاً لثنائي البيانو الشهير إس تي-ديو ST-DUO، إلى جانب عرض التانجو الرائع لفنانين من الأرجنتين. يُقام الحدث يوم 5 يوليو على مسرح زعبيل بدبي.

ترفيه عائلي وعروض

يمكن للعائلات الاستمتاع بباقات الإقامة الفندقية الصيفية والوجهات السياحية المثالية لصنع ذكريات دائمة بصحبة الأهل. حيث تقدم مئات الفنادق عرض «للأطفال مجاناً» الذي يجعل العطلات الصيفية أكثر متعة للعائلات والأطفال، إلى جانب المعالم السياحية الشهيرة مثل متحف مدام توسو، وذا فيو آت ذا بالم، وقمة البرج، برج خليفة، وعالم آية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم العشرات من أفضل الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء المدينة عروضاً جذابة للأزواج، بما في ذلك العطلات الرومانسية، والمنتجعات الصحية، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، والعديد من الأنشطة المذهلة بأفضل تكلفة.

وسيحظى الباحثون عن أفضل قيمة بفرصة الاستفادة من باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، والتي تقدم 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع. وتتوفر الباقة حتى يوم 1 سبتمبر وتسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

عروض تجزئة حصرية

تعد دبي وجهة مثالية لعشاق التسوق خلال فصل الصيف، مع عروض ترويجية لا تقبل المنافسة. حيث تتيح لسكان المدينة وزوارها قضاء 10 أسابيع من متعة التسوق عبر أكثر من 800 علامة تجارية رائدة من خلال 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، حيث تنتظرهم تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على مجموعة من المنتجات المتنوعة.

وهناك عروض ترويجية أسبوعية حصرية لمنح المتسوقين المزيد من المكافآت، بدءاً من الجوائز الضخمة مع عروض مليونير أمبر من مفاجآت صيف دبي، وتغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي، وأسبوع مجوهرات داماس وغيرها الكثير.

وتقدم المفاجآت اليومية تجربة أخرى رائعة لعشاق التسوق من 2 يوليو وحتى 4 أغسطس، مع 34 يوماً من المفاجآت اليومية عبر العلامات التجارية المتخصصة في الرياضة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها. ويعود عرض مليونير شير وسيارة مازيراتي من مفاجآت صيف دبي في الفترة حتى 1 سبتمبر، ليتيح الفرصة أمام المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، للفوز بمليون نقطة شير. وسيتم تتويج 6 فائزين، وسيفوز أحد سعداء الحظ بسيارة مازيراتي جريكالي جي تي. وللمشاركة، يمكن للزوار مسح فواتير التسوق الخاصة بهم على تطبيق «شير» أو الدفع من خلال «شير باي» في أي من مراكز التسوق المشاركة.

ويمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول الاستفادة من عرض تسوق واحصل على سيارة ليكزس عند إنفاق 300 درهم فقط، بالإضافة إلى جوائز يومية فورية. كما سيحصل نزلاء فندق آي إتش جي في دبي على تخفيضات خاصة على خيارات الترفيه والمأكولات والمشروبات في دبي فستيفال سيتي مول.

ويطلق وافي سيتي مول حملة «أنفق واربح» الخاصة به في الفترة من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم على الأقل في أي من منافذ البيع الموجودة داخل مركز التسوق، بما في ذلك مطاعم وافي، ونادي وسبا وافي، وسوق خان مرجان، وفنادق وافي، الدخول تلقائياً في سحب كبير للفوز بقلادة من الألماس عيار 22.2 قيراطاً، إضافة إلى أقراط مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بقيمة 70000 درهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون على العديد من الجوائز الرائعة .

وتفخر مفاجآت صيف دبي بشراكتها مع تيكت Tickit، برنامج المكافآت. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عرض اربح مع تيكت من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر من خلال الدخول في 5 سحوبات للفوز بمبلغ 10000 درهم عندما يقومون بما يصل إلى 3 عمليات شراء في منافذ البيع المشاركة. كما يعزز إنفاق ما يزيد على 500 درهم من خلال بطاقة بنك أبوظبي التجاري في المواقع الشريكة، من فرص المتسوقين ليصبحوا ضمن 10 فائزين محظوظين يحصلون على نقاط تيكت بما يعادل 10000 درهم لكل منهم.

عروض المأكولات والمشروبات

يعود أسبوع الصيف للمطاعم مرةً أخرى هذا العام، ليتيح لعشاق الطعام فرصة الاختيار من بين 50 مطعماً مناسباً للعائلات تقدم قوائم طعام محددة للغداء والعشاء. وتنطلق الدورة الافتتاحية من فعالية مأكولات الصيف الشهية يوم 15 يوليو وتستمر لمدة 30 يوماً، مع تخفيضات كبيرة في 100 مطعم بنسبة 20 % لضيفين وتصل إلى 30 % لأربعة ضيوف.

فعاليات مراكز التسوق

يطلق مول الإمارات فعالية مميزة احتفالاً بالعرض الأول لفيلم Despicable Me 4 في الإمارات، تتضمن أنشطة ممتعة وفرصاً لالتقاط الصور من 1 وحتى 16 يوليو. وتتطلب هذه التجربة المناسبة للعائلات إنفاق ما لا يقل عن 300 درهم في مركز التسوق الشهير، مما يشجع الزوار على التسوق والمشاركة للحصول على فرصة الفوز بجوائز رائعة.

وسيتغلب سيتي سنتر ديرة على حرارة الصيف من خلال استضافة أمسيات ترفيهية ذات طابع مميز يومي السبت والأحد من كل أسبوع حتى يوم 21 يوليو في منطقة «فود سنترال» من الساعة 6 مساءً وحتى 11 ليلاً، فيما يستضيف سيتي سنتر مردف مهرجان الألعاب الإلكترونية، ومجموعة من العروض الحية لشخصيات كونغ فو باندا ومدغشقر، كما سيحظى الزوار بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز الفورية.

وسيتحول ميركاتو مول إلى وجهة صيفية مثالية للعائلات هذا العام، حيث يستضيف عروض السيرك الترفيهية اليومية من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر، بالإضافة إلى تجربة التزحلق الرائعة المناسبة لجميع الأعمار والتي تتوفر طوال فصل الصيف. ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من عرض «تسوق واربح»، الذي يقدم للمتسوقين فرصة الفوز بجائزة نقدية أسبوعية قيمتها 5000 درهم مقابل كل 200 درهم يقومون بإنفاقها.

وتقدم وجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة أفضل ما لديها خلال المفاجآت بما في ذلك بوكس بارك، وذا آوتلت فيليدج، والسيف، وممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج.

سحوبات مذهلة

تتوفر الكثير من الفرص للفوز بجوائز رائعة في المتاجر المشاركة أو عبر مختلف منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المدينة. وتقدم حملة سحب مفاجآت صيف دبي 2024 للجميع فرصة الفوز بواحدة من ست سيارات جاك جي إس 8 من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر. ويحتاج المتسوقون إلى إنفاق 200 درهم أو أكثر في أي من مراكز التسوق المشاركة التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي والبالغ عددها 18 مركز تسوق، للدخول تلقائياً في السحب.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة: مركز الغرير، ومركز البرشاء جنوب، والبرشاء مول، ومركز البستان، وغيرها. x وتنظم مجموعة دبي للمجوهرات عروض مجوهرات مدينة الذهب والتي تستمر من 10 يونيو وحتى 15 يوليو، حيث يقدم 150 متجر مجوهرات مشاركاً تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على الألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى تخفيضات على رسوم تصنيع الحلي الذهبية، وهدايا حصرية عند الشراء، ودخول السحب للحصول على فرصة الفوز بقسائم بقيمة 100000 درهم، وغيرها الكثير.

وتستضيف مراكز التسوق في دبي حملة سحب العودة إلى المدارس 2024 من يوم 5 وحتى 28 أغسطس. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم على تذكرة رقمية للدخول في السحب وإمكانية الفوز بجوائز إجمالية بقيمة 100000 درهم. وسيفوز 20 من سعداء الحظ بمبلغ 5000 درهم لكل منهم.

وتقدم سحوبات مفاجآت صيف دبي الكبرى والتي تُقام في الفترة من 16 يونيو وحتى 26 أغسطس، لثمانية أشخاص من سعداء الحظ فرصة الفوز بسيارة ميني كوبر لكل منهم. ويمكن للمتسوقين شراء قسائم السحب مقابل 50 درهماً لكل منها في محطات إينوك أو مراكز التسوق المختارة، وسيتم إجراء سحب واحد لكل 10000 قسيمة يتم شراؤها.

مخيمات صيفية

يمكن للأطفال في جميع أنحاء المدينة الانطلاق في تجارب إبداعية مميزة من خلال المخيمات الصيفية الاستثنائية التي تُقام في مجموعة من وجهات الجذب السياحي الرائدة. ويعود سكي دبي بمخيمه الصيفي الرائع من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس، حيث يدعو المستكشفين الصغار للاحتفاء بفصل الصيف في الأجواء المليئة بالثلوج. ويقدم سكي دبي تذاكر يومية أو أسبوعية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، مما يفتح الباب أمام الكثير من المرح والتعلم من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية والبرامج التعليمية والرحلات إلى ڤوكس سينما وماجيك بلانيت، وغير ذلك الكثير.

ويمكن لعشاق المغامرة أيضاً المشاركة في تحدي دبي لمحاربي الجليد من خلال التنقل في متاهة مكونة من 20 عقبة قبل الوصول إلى خط النهاية. وتنظم مدرسة ليكول الشرق الأوسط لفنون المجوهرات بدعم من فان كليف آند آربلز، ورش عمل لفنون المجوهرات في الفترة من 1 وحتى 13 يوليو، والتي جرى تصميمها لتناسب الأطفال والكبار على حد سواء.

وتدعو مدينة إكسبو دبي المستكشفين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً للاستمتاع بتجارب صيفية غنية في الفترة من 8 يوليو وحتى 23 أغسطس. وتقدم هذه التجربة مزيجاً مثالياً من المرح والتعلم وصنع الذكريات الدائمة، وهو مليء بالأنشطة الإبداعية، وورش العمل العملية، وأنشطة الاستكشاف الخارجية، والتشويق. ويهدف المخيم الصيفي لمتحف الشندغة إلى مشاركة الأطفال بين 6 و13 عاماً، في تحديات مميزة وأنشطة داخلية مذهلة على مدى أسبوعين من 15 وحتى 19 يوليو، ومن 22 وحتى 26 يوليو.

وتعود المفاجآت لتضفي المزيد من التألق على أجواء المدينة من خلال الأعمال الفنية ذات الطابع المميز، وعروض الإضاءة الجذابة، والعروض الفنية الرائعة. كما ستنتشر مجسمات الشخصيتين المحبوبتين في دبي مدهش ودانة بمختلف أنحاء المدينة.

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