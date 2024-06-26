101 % زيادة بعدد السياح الصينيين إلى دبي في 4 أشهر

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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شهدت دبي زيادة كبيرة في عدد السياح الصينيين، حيث استقبلت 620 ألف زائر من الصين في عام 2023، وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وصل ما يقرب من 290 ألف زائر من الصين، بزيادة قدرها 101 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب سعود حارب المهيري مسؤول السياحة البحرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لوكالة أنباء الصين الجديدة.

وقال المهيري: «إن الصين كانت واحدة من أكبر الأسواق المصدرة لقطاع السياحة في دبي. نحن متفائلون للغاية بأن أعداد الزوار هذا العام ستتجاوز أرقام العام الماضي».

وبدأت الإمارات في منح تأشيرات عند الوصول للزوار الصينيين في عام 2016. وفي عام 2017، زار أكثر من 764 ألف سائح صيني الإمارات، ما يمثل زيادة بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي.

وسلطت دائرة الاقتصاد والسياحة، الضوء على الإنجازات السياحية التي حققتها دبي، مشيرة إلى أن المدينة شهدت ذروة سياحية في عام 2019 مع 16.7 مليون سائح دولي، وارتفع الرقم إلى 17.1 مليون في عام 2023.

وقبل جائحة كوفيد 19، كانت الصين خامس أكبر سوق مصدر للسياح لدبي. وبعد إعادة فتح الصين لحدودها، واصلت دبي تنفيذ سياسة الإعفاء من التأشيرة وغيرها من التدابير الملائمة لجذب المزيد من السياح الصينيين.

وجاءت الحملة الترويجية، التي أقيمت في بكين وشانغهاي وتشنغدو وقوانغتشو في الفترة من 17 إلى 24 يونيو، بمثابة جهد استراتيجي لتعزيز تنمية السياحة في دبي، وقد اجتذبت 22 من موردي صناعة السفر من دبي، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق والمعالم السياحية ومراكز التسوق وشركات إدارة الوجهة.

وقال المهيري: «أدركت دائرة الاقتصاد والسياحة منذ فترة طويلة أهمية سوق السياحة الخارجية الصينية، وقد أظهر الزوار الصينيون تقارباً قوياً تجاه دبي، ما يجعلها مساهماً رئيسياً في نمونا المستمر. نحن ملتزمون بالتعامل مع محترفي السياحة في الصين». وأضاف «إن مثل هذه العروض الترويجية يعد جزءاً مهماً من نهجنا الاستراتيجي لاستعراض تنوع الوجهات في دبي».

وتابع: «نحن متحمسون للغاية لمواصلة الترويج للمدينة، وعرض أفضل ما تقدمه، وتشجيع المزيد والمزيد من الزوار الصينيين على تجربة المودة نفسها التي نكنها لها».

المستقبل

وبالنظر إلى المستقبل، أطلقت إدارة السياحة والسفر استراتيجية «الصين جاهزة»، وتعمل باستمرار على تحسين التدابير لتلبية احتياجات السياح الصينيين. ومع توفر الرحلات الجوية المباشرة الآن من 14 مدينة صينية والقبول الواسع النطاق لتطبيقي «علي باي» و«وي تشات» في دبي، فإن المدينة مستعدة جيداً لاستيعاب الزوار الصينيين بسلاسة. وقال تشيو: «في الآونة الأخيرة، تم طرح «علي باي» لاسترداد الضرائب في دبي، وهي خدمة متاحة بالفعل عبر «وي تشات»، ويتم قبول كلا المنصتين أيضاً في خدمات النقل مثل المترو وسيارات الأجرة».

تكثيف الحملات

ولتعزيز المشاركة مع المستهلكين الصينيين، تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تكثيف الحملات التسويقية في السوق، وتعميق التعاون مع المنصات الاجتماعية مثل Xiaohongshu (الكتاب الأحمر الصغير) وDouyin، والشراكة مع منصات البث الصوتي مثل Xiaoyuzhou وXimalaya.

وقالت الدائرة، «هناك العديد من المعالم السياحية التي تنتظر السياح أيضاً لتجربتها واستكشافها، خصوصاً داخل برج العرب، ومتحف الفنون في دبي مول، والحي الصيني في دبي مول، وعالم ريال مدريد».

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