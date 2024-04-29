25 % حصة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» من السعة المقعدية بين الشرق الأوسط وأوروبا صيفاً

المصدر:
  • (دبي - لؤي عبدالله)
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تستحوذ شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على 25% من إجمالي حجم السعة المقعدية بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا خلال فصل الصيف. وكشفت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن «طيران الإمارات» تعتبر أكبر مشغل بين أوروبا والشرق الأوسط، وتستحوذ على 20% من إجمالي حجم السعة المقعدية خلال فصل الصيف، بينما تستحوذ «فلاي دبي» على 5% من إجمالي حجم السعة خلال فصل الصيف.

وبحسب التقرير، ستشغل «فلاي دبي» 1.28 مليون مقعد بين أوروبا والشرق الأوسط بعد أن أضافت 49.19 ألف مقعد جديد خلال فصل الصيف عبر 5 وجهات.

وكشفت «فلاي دبي» خلال الشهر الماضي عن إطلاق أربع رحلات منتظمة إلى 4 وجهات جديدة في أوروبا، ترفع شبكة الناقلة في أوروبا إلى 43 وجهة في 21 دولة. وأصبحت «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من 2 أغسطس 2024. وتواصل «طيران الإمارات» توسيع نطاق عملياتها عبر شبكة خطوطها العالمية.

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