17170 رحلة طيران عبر مطار دبي في فبراير بنمو 13.4 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران أن مجمل عدد الرحلات عبر مطار دبي الدولي في شهر فبراير الماضي وصل إلى 17170 رحلة مقارنة بـ15128 رحلة في فبراير من سنة 2023 بنمو 13.4%، إذ نجحت المطارات الإماراتية الرئيسة «مطارات دبي وأبوظبي والشارقة» في تحقيق مستويات نمو إيجابية منذ بداية العام الجاري، لتواصل مسيرة النمو التي حققتها في العام الماضي بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الدولة.

ووصل عدد الرحلات في شهر فبراير عبر مطار أبوظبي إلى نحو 5668 رحلة وبنمو 38.4% مقارنة بـ4093 رحلة في فبراير العام الماضي، في حين وصل عدد الرحلات عبر مطار الشارقة إلى 3988 رحلة مقارنة بـ3419 رحلة في فبراير من سنة 2023.

مستويات النمو

وبلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، في أول شهرين من العام الجاري، نحو 55295 رحلة، مقارنة بـ47568 رحلة، في الفترة نفسها من العام الماضي وبنمو 16.2 %، ما يشير إلى مستويات التعافي التي وصلت إليها حركة الطيران في الإمارات، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وبلغ مجمل عدد رحلات شركات الطيران عبر المطارات المحلية، في فبراير الماضي 26826 رحلة مقارنة بـ22640 رحلة في فبراير من سنة 2023، وبنمو 18.4%، وبلغ عدد الرحلات في يناير الماضي نحو 28469 رحلة.

وتبرز مستويات النمو التي تحققها المطارات في أعداد الرحلات والمسافرين نجاح المطارات الإماراتية في استقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، بالتزامن مع مواصلة الناقلات الوطنية عملياتها التوسعية.

الناقلات الوطنية

وتستحوذ الناقلات الوطنية على الحصة الكبرى من حركة الطيران عبر المطارات، ونجحت في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من ناحية عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، ما يبرز انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فقد تجاوز مجمل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في سنة 2023 حاجز 134 مليون مسافر، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن سنة 2019 ما قبل جائحة «كوفيد 19»، ما يبرز قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

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