عودة قوية للصينيين إلى السفر.. والإمارات تتصدر الوجهات المفضلة

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف استطلاع للرأي نشرته «دراجون ترايل إنترناشيونال» الصينية لحلول التسويق، واستعرضته بلومبرغ، أنه بعد مرور أكثر من عام على فتح الصين حدودها، ينوي 63 % من الصينيين العودة إلى سوق السفر العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات على قمة وجهات السفر المفضلة لديهم.

وقالت ألينا شيانغ، المتخصصة في الصين كرئيسة ومديرة تنفيذية لشركة «إيست وست ماركتينغ»، إن الإمارات تحتل قمة قائمة الدول التي سيزورها السائحون الصينيون، تليها مصر والأردن. وتشمل الوجهات التي ألغت إجراءات التأشيرة للصينيين، أو التي تقدم تأشيرات إلكترونية عند الوصول، سنغافورة وماليزيا وتايلاند ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد الإمارات وأستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا ونيوزيلندا وتركيا وقطر ومصر، من الوجهات التي تجاوزت رحلاتها الجوية مع الصين مستويات ما قبل الوباء، وفقاً لبيانات إدارة الطيران المدني الصينية التي قدمتها شركة إيست. تسويق الغرب.

وقالت ألينا شيانغ إنه اعتباراً من أوائل الشهر الجاري، تراجعت السياحة الداخلية مقابل زيادة السياحة الخارجية بنسبة 13 %. وكانت الإمارات من الوجهات التي شهدت طلباً كبيراً، تليها مصر. وكشف استطلاع «دراجون ترايل إنترناشيونال» أنه من بين 181 مشاركاً قالوا إنهم وضعوا بالفعل خططاً للسفر إلى الخارج، فإن 94 % منهم حجزوا رحلات إلى أكثر من وجهة. وقال نحو 16 % إنهم سيتوجهون إلى أوروبا.

وأجرت «دراجون إنترناشيونال» الاستطلاع في الفترة من 6 إلى 19 مارس، على 1015 مسافراً، بغرض الترفيه من البر الرئيس الصيني، موجودين في 127 مكاناً مختلفاً بالصين، ومن درجات سياحية مختلفة، تشمل الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

ولطالما انتظر سوق السفر العالمي عودة المسافرين الصينيين، التي يتوقع أن تتجاوز مستويات ما قبل الوباء، والمساهمة بـ 11.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي. وتوقعت أكاديمية السياحة الصينية، أن يصل عدد السياح الصينيين عالميا إلى 130 مليوناً في 2024، أي بنسبة 84 % من مستويات ما قبل «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز