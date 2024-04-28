بالأرقام.. مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمر سموه بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي بحيث سيكون مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة، وسيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.

الأكبر في العالم

• الأكبر في العالم بمساحة 70 كيلومترًا مربعاً وطاقة استيعابية لأكثر من 260 مليون مسافر و12 مليون طن بضائع سنوياً.

•5 أضعاف مطار دبي الدولي.

• تصميم عصري فريد يستوعب التطور المستمر بقطاع الطيران على مدى الأربعين عاماً المقبلة

• يعتمد على التقنيات الأكثر تطوراً واستشرافاً لمستقبل قطاع الطيران واستدامة للبيئة، ويوفر أرقى الخدمات للمسافرين.

• يستند إلى خبرة وسمعة الإمارة العريقة والممتدة بقطاع الطيران، ويتمتع بموقع استراتيجي هام على مقربة من أهم مرافقها الحيوية.

• يتمتع بموقع استراتيجي قريب من مركز مدينة دبي، ومدينة إكسبو دبي، ويرتبط بشبكة نقل مركزية تضم مختلف وسائل النقل والمواصلات.

المكونات الرئيسية لمطار آل مكتوم الدولي:

• 5 مباني لصالات المسافرين تضم أكثر من 400 بوابة للطائرات.

• 5 مدارج متوازية بأعلى المواصفات التشغيلية، أربعة منها تعمل بصورة مستقلة.

• مبنيان للمسافرين في الجهتين الغربية والشرقية للمطار.

• قطار داخلي يضمن سهولة تنقل المسافرين على مدار الساعة.

• محطة نقل مركزية تتضمن جميع أنواع النقل من وإلى المدينة.

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