«الإمارات للشحن الجوي» توسّع حضورها العالمي عبر «كارجو.ون»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت «الإمارات للشحن الجوي»؛ ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، متاحة الآن على موقع كارجو.ون «Cargo.one»، ما يحقق لها وجوداً قوياً في ثلاثة من أكبر الأسواق الرقمية للوجستيات الشحن الجوي.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الناقلة بتنفيذ الحلول الرقمية التي تبسط العمليات وتعزز الكفاءة وتوفر قيمة عالية لقاعدة عملائها العالمية. ويضمن تعزيز استراتيجية التوزيع الرقمي المتقدمة والمرتكزة على العملاء، من خلال الشراكة مع «كارجو.ون»، تواجد عروض الإمارات للشحن الجوي حينما وحيثما يرغب عملاؤها في الحجز.

وسوف يتمكن العملاء، عبر موقع كارجو.ون، من الاطلاع على جداول الإمارات للشحن الجوي وأسعار التعريفات والعقود، بالإضافة إلى الوصول الفوري إلى السعة المتاحة، ما يتيح لوكلاء الشحن إجراء حجوزات في أي وقت. وستتوافر الشراكة في بلدان مختارة في أوروبا قبل التوسع عبر الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأقصى وأستراليا. وتسهم خدمة «cargo.one» بتعزيز مكانة الإمارات للشحن الجوي الرقمية في السوق، من خلال تجربة الحجز السلسة والوصول إلى 15000 وكيل شحن في كل ركن من أركان العالم.

وقال جيفري فان هفتين، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في الإمارات للشحن الجوي: «الرقمنة وسيلة رئيسية لمساعدة العالم على العمل بشكل أفضل، وتوفير خيارات مرنة ومريحة لوكلاء الشحن للوصول بسهولة إلى منتجات وخدمات الإمارات للشحن الجوي. ومن خلال تبسيط عروض الأسعار والحجوزات لدينا، فإننا نتيح لفرقنا التركيز على تقديم خدمة عملاء متميزة. وسنواصل الاستثمار في الحلول والشراكات الرقمية مثل Cargo.one لتعزيز تجربة عملائنا وتسريع حركة البضائع عالمياً».

وأُدرجت منتجات «الإمارات للشحن الجوي» الأساسية الأربع على الموقع، بما في ذلك «الإمارات فريش» و«الإمارات فريش بريث»، وهي سلسلة نقل مبرّد متكاملة وسريعة مصممة للمواد سريعة العطب، و«الإمارات بريوريتي إيرفريت» للشحنات العاجلة التي تعتمد على السرعة والموثوقية، و«الإمارات الأساسية» للنقل السريع والدقيق للشحنات العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز