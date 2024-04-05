مطار دبي الدولي يتصدر عالمياً في رحلات A380

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تشغل طيران الإمارات خلال شهر أبريل الجاري نحو 4854 رحلة إلى 49 وجهة حول العالم، لتستحوذ بذلك على أكثر من 68.5% من إجمالي عدد الرحلات المجدولة لطائرة A380 ضمن أساطيل الناقلات العالمية والذي وصل إلى 7079 رحلة بحسب تحليل «سيمبلي فلاينغ» لبيانات «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهر التحليل أن طيران الإمارات تسير 526 رحلة أسبوعياً من دبي عبر أسطولها المكون من 119 طائرة من طائرات الإيرباص A380 إلى جميع قارات العالم، حيث تستحوذ أوروبا على العدد الأكبر من رحلات «العملاقة»، ثم آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على التوالي، ويعد مطار هيثرو الوجهة الأولى لطيران الإمارات، بمتوسط 42 رحلة أسبوعية من دبي.

وكشف التحليل أن مطار دبي الدولي يعد موطناً لأكبر مشغل لطائرات A380. وتصدر المطار قائمة المطارات العالمية من حيث عدد الرحلات والسعة المقعدية لتلك «الطائرة العملاقة»، واستحوذ على المراكز الأولى من أكبر المسارات الجوية لطائرة A380 عالمياً خلال شهر أبريل الجاري.

تنوع

وأظهر التحليل أن مسار دبي - لندن هيثرو يعتبر أكبر مسار لطيران الإمارات على طائرات إيرباص A380 هذا الشهر، حيث تشغل الناقلة 42 رحلة أسبوعياً، علماً أن مطار هيثرو يشهد ما معدله 146 رحلة أسبوعية بطائرة A380 من مختلف شركات الطيران، مما يجعله المطار الثاني الأكثر شعبية لهذا النوع من الطائرات بعد مطار دبي الدولي. فيما يعتبر خط دبي ـ بانكوك ثاني أكثر خطوط طيران الإمارات ازدحاماً بالطائرة A380، حيث تشغل الناقلة الإماراتية 35 رحلة أسبوعية بواقع خمس رحلات يومية.

وكشف التحليل أن طيران الإمارات تشغل 21 رحلة أسبوعياً بمعدل ثلاث رحلات يومية بطائرة A380 على 5 مسارات جوية من دبي، ويختلف العدد الإجمالي للمقاعد على كل مسار بحسب التكوينات المختلفة لأسطول طيران الإمارات من طراز A380، حيث تشغل طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعياً إلى مانشستر تتضمن 12098 مقعداً، وتعتبر طيران الإمارات شركة الطيران الوحيدة التي تقوم برحلات سوبر جامبو إلى مانشستر.

في حين تشغل الناقلة «الطائرة العملاقة» على خط دبي - باريس شارل ديغول بمتوسط 21 رحلة أسبوعياً تتضمن 10878 مقعداً أسبوعياً. وتطير السوبر جانبو على مسار دبي - جدة بمعدل 21 رحلة أسبوعياً تتضمن 10483 مقعداً، وهي حالياً شركة الطيران الوحيدة التي تسير بالطائرة العملاقة إلى جدة.

ويعتبر مطار القاهرة الدولي أفضل وجهة لطائرة الإمارات A380 في أفريقيا. حيث تشغل الناقلة 21 رحلة أسبوعياً تتضمن 10479 مقعداً، وتطير السوبر جامبو من طيران الإمارات إلى سيدني بمعدل 21 رحلة أسبوعيا تتضمن 10199 مقعداً.

9 مسارات

وتشغل طيران الإمارات طائرة السوبر جامبو على 9 مسارات بمعدل 14 رحلة أسبوعياً على كل مسار، وهي مطار دبي ـ لندن جاتويك بمتوسط 7938 مقعداً أسبوعياً، حيث يصل مطار لندن جاتويك هذا الشهر نحو 60 رحلة بواسطة A380 جميعها من طيران الإمارات، فيما تسير الناقلة رحلاتها إلى موريشيوس بمعدل 7746 مقعداً، وإلى ميونخ 7231 مقعداً، وإلى زيوريخ 7068 مقعداً وإلى ميلان 7065 مقعداً وإلى سنغافورة 6276 مقعداً وإلى نيويورك 6811 مقعداً إلى ملبورن 6776 مقعداً.

وبحسب التحليل تطير «الإمارات» بمعدل رحلة يومياً إلى كل من جوهانسبرج والدار البيضاء ومومباي وهونغ كونغ ومدريد، ونيس وبيرث وساو باولو وواشنطن دالاس.

وتعمل طيران الإمارات بشكل متواصل على توسيع نطاق عملياتها لطائرات «A380» إلى المزيد من المحطات ضمن شبكتها العالمية في قارات العالم الست، في إطار مواصلة الناقلة زيادة قدراتها بما يتماشى مع استمرار تنامي الطلب على السفر. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات «A380» تحظى بتفضيل المتعاملين، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة الهادئة، ومنتجاتها الفريدة.

وكشفت البيانات نشرتها شركة «سيمبلي فلاينغ»، أن 10 شركات طيران عالمية تشغّل حالياً الطائرة «العملاقة» من طراز «إيرباص A380»، استناداً إلى بيانات الرحلات المجدولة في أبريل الجاري والتي وفرت مجتمعة نحو 3.5 ملايين مقعد.

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