«الإمارات» تحصد جائزة أفضل ترفيه على متن الطائرة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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حصدت طيران الإمارات جائزة التميز لأفضل ترفيه على متن الطائرة على مستوى العالم ضمن جوائز «إيرلاين ريتينغس 2024»، التي أُعلنت هذا الأسبوع، وذلك بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر حتى 6500 قناة عالية الجودة.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات الوصول إلى أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء تضم أكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، بما في ذلك تلك الحائزة جوائز الأوسكار لعام 2024، ومئات من المسلسلات التلفزيونية الكاملة، بما في ذلك أحدث العروض من منصات البث الرائدة والعلامات التجارية الإعلامية مثل HBO Max وDiscovery+ وBBC وBloomberg Originals وشاهد، وأكثر من 200 فيلم ومسلسل وثائقي، وأكثر من 150 فيلماً ومسلسلاً عربياً منها مجموعة من الأفلام الإماراتية، وأكثر من 300 فيلم ومسلسل من بوليوود وجنوب آسيا بـ13 لغة.

600 فيلم

كما يضم النظام روائع السينما العالمية بأكثر من 50 لغة، منها 600 فيلم عالمي من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، بالإضافة إلى توفير «تعليقات توضيحية» لأكثر من 300 فيلم مع وصف صوتي لأكثر من 140 فيلماً، لتسهيل المشاهدة لضعاف البصر. كما تتوفر سماعات طيران الإمارات للعملاء في جميع الدرجات، بما في ذلك سماعات الرأس Bowers & Wilkins E1 المتميزة في الدرجة الأولى، التي ابتكرها خبراء صوت بريطانيون حصرياً لرحلات الناقلة، باستخدام تقنية إلغاء الضوضاء لحجب الأصوات المحيطة بالمقصورة وتقديم أفضل جودة للصوت. وأيضاً سماعات طيران الإمارات المصممة خصيصاً لراحة الأطفال، كما تتوافق سماعات الرأس على متن طيران الإمارات مع أجهزة السمع عند ضبطها على الوضع «T».

3500 ألبوم

وتوفر المكتبة الموسيقية أكثر من 3500 ألبوم وقائمة تشغيل منسقة، و5 قنوات للبث التلفزيوني الحي، منها 3 قنوات إخبارية وقناتان لتغطية الفعاليات الرياضية الحية، وأكثر من 250 قناة مخصصة للأطفال والعائلات بما في ذلك عشرات العروض للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ومحتوى السعادة والرفاهية وتطوير الذات لعلامات كبرى مثل LinkedIn Learning وMindvalley، إلى جانب البودكاست والكتب الصوتية بما في ذلك عالم الإمارات، المخصصة لتسليط الضوء على وجهة دبي والتفاعل مع قادة الفكر العالمي.

ويوفر النظام للعملاء خدمة العرض الجوي لمتابعة تقدم رحلتهم على خريطة متحركة، ورؤية العالم من ارتفاع 40 ألف قدم من خلال الكاميرات الخارجية، كما يستمتع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات باتصال مجاني بشبكة الواي فاي على متن الطائرة.

تحديث

وتواصل طيران الإمارات تحديث المحتوى الترفيهي على متن الطائرة كل شهر، حيث تضيف مئات الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست والقنوات الموسيقية إلى مكتبتها الترفيهية الواسعة، وتعقد شراكات حصرية مع أفضل موفري المحتوى. وتتيح لعملائها أيضاً إنشاء قوائم تشغيل خاصة بهم على نظام الترفيه الجوي قبل رحلتهم، وذلك عبر تصفح قوائم الأفلام أو المسلسلات واختيارها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات، ومن ثمّ مزامنتها على متن الطائرة، ما يعزز تجربة السفر.

وكانت طيران الإمارات من أول ناقلة في العالم توفر لركابها في جميع الدرجات شاشات فيديو شخصية منذ نحو 30 عاماً، وتلتزم الناقلة أيضاً بمعايير الصناعة وتسهيل إمكانية الوصول لأصحاب الهمم، وكانت أول ناقلة في العالم تقدم مقاطع صوتية وصفية وتعليقات توضيحية على الأفلام عبر نظام الترفيه الجوي.

جودة عالية

وقال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع AirlineRatings.com: «أجمع محررونا على الجودة العالية لنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، حيث أسهم الاستثمار المبكر في مجال الترفيه الجوي في تحقيق عوائد إيجابية للناقلة، وحافظت على مكانتها على أفضل وجه، كما تواصل إرساء معايير جديدة في هذا القطاع».

ويقوم فريق تحرير من ذوي الخبرة بتقييم شركات الطيران المرشّحة لجوائز «إيرلاين ريتينغس» للتميز، وذلك بناءً على معايير صارمة تتضمن تقييم المنتج والسلامة، وتقييمات الركاب على موقعي AirlineRatings.com وTrip Advisor، والأرباح الإجمالية.

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