236 مليار درهم مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي للإمارات المتوقعة 2024

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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من المتوقع أن تتجاوز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام الجاري 236 مليار درهم (64.25 مليار دولار)، مقارنة بـ220 مليار درهم (59.9 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً إلى تقرير جديد أصدره المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتوقع تقرير «إيكونوميك إنفستمنت ريسرش» الصادر عن المجلس، أن يحافظ القطاع على نموه السريع، وأن يزداد أن عدد الوظائف في القطاع سيزيد بأكثر من 23,500، ليصل إلى ما يقرب من 833,000. ومن المتوقع أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بنحو 10 % ليصل إلى 192 مليار درهم، في حين من المتوقع أن يرتفع إنفاق الزوار المحليين بنسبة 4.3 % ليصل إلى 58 مليار درهم تقريباً.

وارتفعت العمالة المدعومة بقطاع السفر والسياحة بمقدار 41 ألف وظيفة، متجاوزة 809 آلاف وظيفة، وهو ما يمثل واحدة من كل 9 وظائف في الدولة. وبعد تعافي الوظائف المفقودة خلال الجائحة في 2022، تشير هذه النتائج إلى زيادة بنسبة 11 % في وظائف القطاع منذ الذروة في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن القطاع شهد عاماً قياسياً العام الماضي، حيث حقق مستويات جديدة في المقاييس الرئيسية مثل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وإنفاق الزوار. وفي عام 2023، شهد القطاع معدل نمو ملحوظ بلغ 26 %، ليسهم بمبلغ قياسي بلغ 220 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل 11.7 % من الاقتصاد بأكمله. ويتجاوز هذا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 بنسبة 15 % تقريباً ويؤكد الدور الحاسم للقطاع في الإطار الاقتصادي للبلاد.

وبينما تعافى إنفاق الزوار المحليين بالكامل في 2022، فقد استمر في النمو في العام التالي، حيث وصل إلى أكثر من 55.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 40 % تقريباً مقارنة بعام 2019. كما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنحو 40 % في 2023، ليتجاوز 175 مليار درهم.

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