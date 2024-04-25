«لندن هيثرو - دبي» ثاني أكبر المسارات في أوروبا

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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حل الخط الجوي الرابط بين «لندن هيثرو» ومطار دبي الدولي في المركز الثاني كأكبر المسارات الجوية الدولية في أوروبا، مسجلاً 754.4 ألف مقعد مجدول على الرحلات الجوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب موقع «فلايت جلوبال» الشبكي البريطاني، المتخصص في بيانات الطيران.

وكشفت بيانات الموقع المتخصص عن أن مسار «لندن هيثرو - دبي» حل في المركز الثاني من حيث أكبر خطوط الطيران الدولية في أوروبا بعد خط «لندن هيثرو – جيه اف كندي»، الذي حل في المركز الأول مسجلاً أكثر مليون مقعد مجدول، في حين جاء خط «روما فيوميتشينو – مدريد» في المركز الثالث بنحو 615.5 ألف مقعد ثم مسار «لندن هيثرو - دبلن» في المركز الرابع بنحو 612 ألف مقعد.

ويكتسب مسار «لندن هيثرو – دبي» أهمية كبيرة ويعتبر محوراً بارزاً للنقل بين الشرق والغرب، خصوصاً مع تربع مطار دبي الدولي على عرش مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي.

وأشارت البيانات إلى أن السعة المقعدية على الرحلات الجوية التي تربط بين دبي والمملكة المتحدة سجلت مستويات نمو كبيرة على مدار السنوات الماضية، في ظل التوسعات المستمرة للناقلات الجوية وتحديداً «طيران الإمارات»، وزيادة مستويات تدفق المسافرين عبر هذا المحور المهم.

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