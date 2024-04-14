«فلاي دبي» تضيف 35 ألف مقعد إلى 6 وجهات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أضافت شركة «فلاي دبي» أكثر من 35 ألف مقعد إلى 6 وجهات خلال فصل الصيف، لمواكبة نمو الطلب على السفر من وإلى هذه الوجهات عبر بوابة دبي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران والمطارات العالمية.

وأظهرت البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها أن الوجهات التي ستشهد زيادة في عدد المقاعد هي سوتشي وبازل وبوزنان وريغا وفيلينيوس وفولغوغراد. وتسجل فلاي دبي أداءً قوياً منذ بداية العام الجاري، وتسعى خلال الصيف، الذي سيكون مزدحماً، إلى زيادة السعة المقعدية على الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً، لا سيما مع استلام المزيد من الطائرات.

ونمت شبكة «فلاي دبي» لتشمل 129 وجهة في 58 دولة، يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة من طراز «بوينغ 737».

ومنذ بداية عام 2024، افتتحت «فلاي دبي» عملياتها إلى (بينانغ ولانكاوي ومومباسا)، وأعلنت بدء رحلاتها إلى (بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس) خلال العام، إضافة إلى وجهات البحر الأحمر والجوف ابتداءً من 18 أبريل.

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