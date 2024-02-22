دورات تدريبية للعناية بالبشرة والمكياج لطاقم طيران الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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يوفر «مركز طيران الإمارات للتجميل»، دورات متقدمة بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية، ويقدم استشارات مجانية لطاقم الطائرات. ويشكّل المركز، الكائن في المقر الرئيس لطيران الإمارات بدبي، إضافة رائعة لمزايا أسلوب الحياة الراقي المقدم لأفراد الطاقم. وحظي طاقم طيران الإمارات مؤخراً، بدورة تدريبية للعناية بالبشرة والمكياج بإشراف خبيرات محترفات وباستخدام منتجات ديور.

وتعرفت المضيفات خلال الدورة التي استمرت ساعتين، إلى بعض النصائح حول كيفية تحضير البشرة بشكل فعّال لوضع المكياج، مع منتجات العناية بالبشرة التي تحافظ على الرطوبة أثناء السفر.

وساعدت خبيرات الماكياج الحضور على اختيار الألوان والمنتجات المناسبة لطبيعة البشرة، وسلّطن الضوء على آخر صيحات الحواجب ومكياج الوجه، وأهم النصائح للحصول على إطلالة طيران الإمارات المميزة، ببشرة ناضرة وعينين محددتين بشكل طبيعي وشفاه بلون طيران الإمارات الأحمر المميز.

وفي إطار الاستثمار المستمر في التجربة ذات المستوى العالمي لطاقم طيران الإمارات، يفتح «مركز طيران الإمارات للتجميل» أبوابه طوال أيام الأسبوع لخدمة أكثر من 21 ألفاً من أفراد طاقم الطائرة المقيمين في دبي، ويقدم تجربة التجميل الغامرة فريق استشاري داخلي يمكن لطاقم الطائرة حجز مواعيد شخصية معه للحصول على نصائح وتوصيات حول المكياج والتغذية، واللياقة البدنية والعناية بالبشرة والشعر، أو حضور الفعاليات الجماعية المجانية وسلسلة الدروس المتقدمة. وتوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لطاقم الطائرة فرصة السفر إلى أكثر من 150 مدينة في 85 دولة.

ويتمتع طاقم طيران الإمارات بمجموعة واسعة من المزايا ذات المستوى العالمي، تتضمن الراتب المعفى من الضرائب، والسكن المجاني، والتأمين الصحي، ورحلات مخفضة لأفراد طاقم المقصورة وعائلاتهم وأصدقائهم، والعديد من المزايا الأخرى.

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