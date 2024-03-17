14.6 ملياراً إنفاق «فلاي دبي» على الصيانة في 10 سنوات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت بيانات صادرة عن «أفييشن ويك» المتخصصة في قطاع الطيران، عن أن حجم إنفاق شركة فلاي دبي على إصلاح وصيانة وعمرة الطائرات سيصل إلى 14.68 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال 10 سنوات.

وتعمل فلاي دبي بشكل متواصل على تطوير وتنمية قدراتها الداخلية على مدار السنوات الماضية، وبفضل الكفاءات الفنية والهندسية التي تمتلكها الشركة حصلت في عام 2022 على موافقة لتنفيذ عمليات الصيانة الأساسية (CAR-145) من الهيئة العامة للطيران المدني، الأمر الذي مكن الشركة من إجراء عمليات الفحص والصيانة (سي) بما فيها الصيانة المتعلقة بدخول الطائرات للخدمة لأسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس.

خطط توسعية

وبالتوازي مع خطتها التوسعية على صعيد الأسطول واستلام طائرات جديده، كشفت فلاي دبي عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة إجمالية تصل إلى 190 مليون دولار.

وعملت فلاي دبي خلال السنوات الماضية على تعزيز وتطوير كوادرها الفنية والهندسية واستقطبت فريقاً من 455 مهندساً يعملون في صيانة الخطوط والخدمات الفنية والمواد وورش العمل الخاصة بضمان صلاحية الطيران والسلامة الكاملة لأسطول الشركة المتنامي.

حملات توظيف

وسينضم أكثر من 230 مهندساً إلى القوى العاملة المتنامية في فلاي دبي خلال الشهور الـ 12 المقبلة.

وستضمن حملات التوظيف المستمرة جاهزية كاملة لـ«فلاي دبي» يسمح لها بافتتاح منشأة الصيانة والإصلاح الخاصة بها بحلول عام 2026.

وينعكس حجم التسليمات المتوقعة لفلاي دبي خلال السنوات المقبلة والصفقات التي أبرمتها الناقلة على حجم إنفاق الناقلة على الصيانة الذي سيرتفع بالتوازي مع نمو حجم الأسطول، حيث تسلمت فلاي دبي 13 طائرة جديدة.

وأنهت «فلاي دبي» عام 2023 مع أسطول حديث يضم 84 طائرة منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

ومن المتوقع أن تتسلم الناقلة 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، كما وقعت طلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر من المتوقع أن تتسلمها الناقلة اعتباراً من عام 2026.

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