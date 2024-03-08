مطار دبي الأكبر عالمياً بالسعة المقعدية للرحلات الدولية في مارس

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.98 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2024 ليحتفظ بذلك بالصدارة كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال مارس 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية. وأظهرت البيانات أن «دبي الدولي»، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو 986.6 ألف مقعد، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 4 ملايين مقعد، ثم مطار سنغافورة بنحو 3.4 ملايين مقعد.

كما واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي ليحل في المركز الثاني عالمياً، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا»، الذي حل أولاً.

مسارات جوية

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي استحوذ على 6 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة تنطلق من مطار دبي أو إليه. وبحسب بيانات «أو إيه جي» جاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال مارس الجاري بنحو 303.4 آلاف مقعد، تلاه مسار دبي ـ لندن هيثرو، الذي احتل المركز الثالث على مستوى المنطقة بإجمالي 283.3 ألف مقعد. وجاء مسار دبي – جدة في المركز الرابع على مستوى المنطقة بنحو 274.8 ألف مقعد.

وحل مسار مومباي ـ دبي حل في المركز الخامس بنحو 241.9 ألف مقعد، بالإضافة إلى مسار دلهي – دبي في المركز السابع ومسار دبي – الكويت في المركز التاسع. وبحسب بيانات المؤسسة احتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7 %، متجاوزاً أعداد المسافرين المسجلة عام 2019 (86.4 مليوناً). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

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