ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما هو دور الهيئة في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، أن دورها يتمثل في تكثيف برامجها التدريبية لزيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع التفتيش والرقابة في الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية في الدولة، وذلك ضمن جهودها المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك.
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