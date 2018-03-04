ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: هل ستعفى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من الضريبة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»: ليس بالضرورة ولكن يمكن لبعض السلع التي يتم استيرادها أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية ولكن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
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