ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل يستطيع مواطنو الإمارات طلب استرداد الضريبة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأنه سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في الضريبة المضافة بالمطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته. وهذا سيسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء.
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