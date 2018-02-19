ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل يتم تحصيل ضريبة عند استئجار مساحات مكتبية للمشاريع الصغيرة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأن التأجير لأغراض تجارية يخضع للضريبة أياً كان نوع النشاط التجاري، حيث تعتمد المعاملة الضريبية للعقارات على كونها تجارية أم سكنية وتخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من الضريبة.
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