ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل الضريبة المضافة تفرض على أسعار تذاكر الطيران؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، بأن توريد السلع والخدمات المرتبطة بنقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ من الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها خاضع لنسبة الصفر، وبالتالي فإن تذاكر الطيران الدولية لم تتأثر بالضريبة.
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