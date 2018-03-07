متى ستنتهي فترة التسجيل لضريبة القيمة المضافة؟

ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: "متي ستنتهي فترة التسجيل لضريبة القيمة المضافة؟"
أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنها مددت فترة التسجيل في النظام الضريبي لقطاعات الأعمال حتى نهاية أبريل القادم من دون أي غرامات إدارية مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من تطبيق الضريبة.
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