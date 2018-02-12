ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: ما إجراءات ضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة ذريعةً لرفع الأسعار على المستهلك؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تُفرض على الأعمال، والتصريح بوضوح بمقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك، لمساعدته على اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

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