ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: كيف يطبق الإعفاء الضريبي؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أن الإعفاء الضريبي يطبق على نطاق محدود، والموردون للتوريدات المعفاة لا يستطيعون استرداد الضريبة عن النفقات على مشترياتهم للقيام بتلك التوريدات المعفاة، فمثلاً يوجد بعض الخدمات المالية معفاة وفي حال قدّم بنك خدمات معفاة من الضريبة فقط فلن يتمكن من استرداد الضريبة المتكبدة وبذلك يتحمل الضريبة.

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