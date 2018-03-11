ما آخر التطورات في ما يتعلق بنظام استرداد الضريبة المضافة للسائحين؟

ما التهديد الأكبر على الاقتصاد الأميركي؟، هل هو العجز في الميزانية الاتحادية، أو الصين، أو العجوزات التجارية، أو المدارس غير الفعالة أو الإنترنت؟، الجواب الصحيح، هو الإنترنت، سحر العصر التكنولوجي.