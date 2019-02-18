محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات ترتقي بصناعة عسكرية وطنية تنافس عالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام، وأن معرض الدفاع الدولي «آيدكس » يحظى باهتمام عالمي يجمع رواد وكبرى الشركات الدفاعية والعسكرية لعرض ابتكاراتها في الصناعات المتقدمة.



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وإبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا، ورستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان وأولياء العهود، أمس، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس » في دورته ال 14 على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.



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