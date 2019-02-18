محمد بن زايد يدشّن العربة الإماراتية «عجبان»

المصدر: أبوظبي - وام

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آلية «عجبان» المدرعة 447A التي تنتجها شركة «نمر» الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وأعرب سموه عن سعادته برؤية الصناعات الوطنية وهي تقدم آليات عسكرية متطورة ومصممة للأحداث كافة ومجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أهمية مواصلة البحث والتحديث والتطوير والاستفادة من العلوم والتجارب المتقدمة لتعزيز خياراتنا في تنويع الصناعة العسكرية الوطنية.

رافق سموه خلال عملية التدشين بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي انطلق أمس، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتعد آلية عجبان المدرعة الجديدة متعددة المهام نسخة مطورة من سلسلة «آليات عجبان»، وصممت لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار العسكرية المتخصصة بما يوفر مستويات عالية من القدرة على البقاء والحركة والقوة النارية.

وتعرّف سموه على قدرات آلية عجبان الجديدة التي تصنف كمركبة تكتيكية عسكرية تقل 7 أفراد وتتميز بكابينة مدرعة عالية التكوين ومصممة لوحدات مختلفة مثل فرق الاستجابة التكتيكية وحرس الحدود والاستطلاع ومكافحة التمرد والقوات الخاصة، فيما يمكن تزويدها بنوعيات متعددة من الأسلحة الخفيفة، كما يعمل نظام الإطارات الداعمة لقدرة الآلية للمسير أكثر من 100 كيلومتر في حال إصابتها، وتمتلك خزان وقود مجهزاً بنظام معالجة ذاتية عند حدوث أي ثقب.