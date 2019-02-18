البواردي: «آيدكس» الملتقى الأبرز لخبراء الصناعات العسكرية

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أن أنظار العالم تتجه اليوم إلى معرض «آيدكس» الذي أصبح الملتقى الأبرز لصناع القرار والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.