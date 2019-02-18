قائد القوات الجوية يناقش مواضيع مشتركة مع الضيوف

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرض آيدكس أمس، كلاً على حدة جيونج كيونغدو وزير الدفاع الوطني الكوري، والفريق أول اينزو فيتشارلي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وحسين بجيس السفير الأندونيسي لدى الدولة، وهايدي غرانت مدير وكالة أمن تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وجنيفر زاكرسكي مساعد أول لوزير الدفاع الأمريكي.

وتم خلال اللقاءات بحث التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها بين الإمارات والدول الصديقة، إلى جانب مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك.