حمدان بن زايد: جهود تصنيعنا العسكري تؤتي ثمارها بأيدٍ إماراتية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن معرض آيدكس 2019، منصة عالمية بارزة لنقل المعرفة والتقنية الحديثة، لافتاً إلى أن جهود التصنيع العسكري الإماراتي، تؤتي ثمارها بأيدٍ وخبرات إماراتية. جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «آيدكس 2019، منصة عالمية بارزة لنقل المعرفة والتقنية الحديثة، ويشهد حضوراً قوياً لنخبة من صانعي القرار في العالم، وبمناسبة اليوبيل الفضي لانطلاقة آيدكس، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية لصناعة المعارض، وجهود التصنيع العسكري الإماراتي، تؤتي ثمارها بأيدٍ وخبرات إماراتية».