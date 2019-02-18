بحث تعزيز التعاون الدفاعي مع ضيوف «آيدكس 2019»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أمس عدداً من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين ضيوف معرض آيدكس 2019 الذي انطلقت فعالياته أمس.

فقد استقبل معاليه بمكتبه بمعرض آيدكس بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع كلاً على حدة الفريق أندريا رافكوف وزير الدفاع البيلاروسي، وغولوفتشينكو رومان الكساندروفيتش وزير الدولة للجنة الصناعات العسكرية في بيلاروسيا، وجينفيف داريوساك وزيرة الدولة لوزارة الدفاع الفرنسية، وعبد اللطيف لوديي وزير الدفاع المغربي المكلف وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي، وعسكر جوماغالييف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعات العسكرية الكازاخستاني وأنجلو توفالو وكيل وزارة الدفاع الإيطالي.

ترحيب

ورحب معاليه بالضيوف وأشاد بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، فيما أشاد الضيوف بمعرض آيدكس ومستوى تنظيمه مهنئين بذكرى اليوبيل الفضي للمعرض.

علاقات

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجال الدفاعي وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط، والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفود المرافقة للضيوف.