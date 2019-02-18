«آيدكس» الحدث الأهم بالمنطقة في تكنولوجيا الدفاع

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام، وأن معرض الدفاع الدولي «آيدكس» يحظى باهتمام عالمي يجمع رواد وكبرى الشركات الدفاعية والعسكرية لعرض ابتكاراتها في الصناعات المتقدمة. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وإبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا، ورستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان وأولياء العهود، أمس، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ 14 على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في تويتر:«شهدت برفقة أخي محمد بن زايد اليوم انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس» أكثر من 1300 شركة من جميع قارات العالم، نفخر بالحدث الأهم في المنطقة في تكنولوجيا الدفاع، ونؤكد دائماً على رسالتنا في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام».

ونشر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تدوينة لسموه جاء فيها: «شهدت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود وقادة وممثلي الدول انطلاق الدورة الـ 14 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» في يوبيله الفضي، اهتمام عالمي في المشاركة في المعرض الذي يجمع رواد وكبرى الشركات الدفاعية والعسكرية لعرض ابتكاراتها في الصناعات المتقدمة».

فقرات

واستُهل الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدها شكّلت مجموعة من الطائرات العسكرية علم الإمارات في سماء الاحتفال، وقدمت فرقة الفنون الشعبية لوحة تراثية، تلاها عرض موسيقي باستخدام السلاح قامت به فرقة الأوركسترا العسكرية لجمهورية أرمينيا، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وبعدها جرى تقديم سيناريو لعملية عسكرية وهمية شارك فيه عدد من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية، واستعملت فيها تقنيات عسكرية وأمنية متطورة للتصدي للعدو ومنعه من تحقيق أهدافه، وتضمن السيناريو الوهمي قيام ميليشيات مسلحة بالاستيلاء على قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب من مستودع ألغام، وتمتلك هذه الميليشيات تجهيزات عسكرية خطيرة، كما تقوم بتهريب الأسلحة عن طريق البحر ويتم تخزينها في شبكة أنفاق تحت الأرض متصلة بمنطقة إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وتستخدم القوات المسلحة الصديقة تقنيات حديثة ومتطورة معززة بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والروبوتات واتصالات عبر الأقمار الصناعية لتحديد موقع وتحرك الميليشيات. وتقوم وحدات مختلفة من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة والأمنية بعمل منسق ومتزامن للتعامل مع الميليشيات وإحباط أي تقدم عدواني خطير بسرعة وكفاءة قبل أن تتطور إلى تهديد يشكل خطراً على المنطقة، كما تقوم بالسيطرة على أسلحة الميليشيات وآلياتها ومعداتها وإعادة الأمن والاستقرار وتقديم الدعم الطبي والإنساني لقاطني المنطقة.

حضر مراسم الافتتاح، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من وزراء الدفاع وقادة الأركان في الدول الشقيقة والصديقة.