منصور بن زايد يبحث العلاقات الأخوية مع السعودية والسودان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في مقر «معرض آيدكس 2019»، أمس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس «مجلس الشورى» في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور دولة الإمارات بدعوة من «المجلس الوطني الاتحادي».

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تمّ بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضور

وحضر اللقاء كل من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

استقبال

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في مقرّ «معرض آيدكس 2019» أمس، الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التعاون في عدد من المجالات المختلفة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.