محمد بن راشد يبحث التعاون مع وزير شؤون الدفاع العُماني ووزير الدفاع الأرميني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جناح وزارة الدفاع في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بدر سعود بن حارب الوزير المختص بشؤون الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة والوفد المرافق الذي نقل إلى سموه تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وتمنياته لسموه وقيادتنا الرشيدة دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والازدهار.

وتجاذب سموه والضيف العُماني أطراف الحديث حول فعاليات معرض «آيدكس»، والأهمية التي يحظى بها إقليمياً ودولياً بالنظر إلى حجم ونوعية المشاركات الدولية في هذا المعرض العالمي الكبير. وأشاد بدر سعود بن حارب بحُسن الاستقبال والتنظيم الذي يتميز به معرض «آيدكس» وجميع القائمين عليه.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ديفيد تونويان وزير الدفاع الأرميني الذي شارك على رأس وفد كبير في مراسم افتتاح معرض «آيدكس»، ورحب سموه بالوزير الأرميني الذي نقل تحيات رئيس جمهورية أرمينيا إلى سموه، معرباً عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا على مختلف الصعد. وشكر سموه على دفء الاستقبال والضيافة العربية التي حظي بها الوفد المرافق في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر المقابلتين، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.