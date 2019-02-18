وزير بريطاني: علاقتنا بالإمارات استراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

قال ستيوارت أندرو وزير دولة في وزارة الدفاع البريطانية إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية مشتركة تمتد لعقود من الزمن، وهناك حرص على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، مشيراً إلى أن البلدين يعملان سوياً لمكافحة كل أشكال وصور التطرف والإرهاب.

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش انطلاق أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» إن المملكة المتحدة أطلقت خطة طموحة للتطوير العسكري خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة 186 مليار جنية استرليني لتطوير منظومة الدفاع البريطانية بأحدث المعدات العسكرية مع التركيز على الأمن الإلكتروني وصناعة الفضاء وعدد من المجالات.

وتابع قائلاً: إن هناك فرصاً عدة أمام شركات الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية للتقدم بعطاءات في عملية تطوير المنظومة الدفاعية التي أطلقتها المملكة.

وحول التعاون المشترك مع دولة الإمارات قال ستيوارت: إن الشراكة بين الطرفين تشمل مختلف المجالات، مؤكداً الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة المتحدة إلى المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بشراكة في مختلف المجالات ومنها الجانب العسكري، وتهدفان سوياً إلى تعزيز هذا التعاون الذي يسهم في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأضاف: هناك الكثير الذي نتعلمه من دولة الإمارات، ونسعى في الوقت ذاته إلى تبادل خبراتنا بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة بشكل خاص والعالم أجمع.