محـمد بن راشـد ومحـمد بن زايد والحكام: نجـدد العهد على مواصلة العمل لترسيخ الاتحاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي عقد في قصر الرئاسة ظهر أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والذين جددوا العهد على مواصلة العمل على تعزيز وترسيخ اتحاد دولة الإمارات والتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخها تعمل فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تكامل وتنسيق حفاظاً على وحدة الكيان الاتحادي وتقوية لهياكله، وتعميقاً لروحه وتمكيناً لإنسانه وصوناً لما تحقق من مكاسب في المجالات كافة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تهانٍ

وفي بداية الجلسة تبادل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقود المسيرة استكمالاً لنهضة وضع لبناتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، مجددين تقديرهم لأبناء وبنات الوطن، موجهين تحية تقدير لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، وتحية إكبار لشهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء.

تلاحم

وأكد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى أن احتفالات البلاد باليوم الوطني تجسيد حقيقي للتلاحم الوطني، وتعزيز لروح الاتحاد وقيمه النبيلة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونوّه سموهم إلى أن تزامن الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الاحتفاء بعام زايد، جعل من فرحة أبناء الوطن فرحتين بهاتين المناسبتين الغاليتين على قلب ووجدان شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، مشيدين في هذا الصدد بإنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خاصة على صعيد قيام دولة الإمارات، وتدشينه مسيرة العطاء والخير لدولة الإمارات، والتي تواصل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التأسي بها والسير وفق نهجها، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسده من مبادئ وقيم مثلت ولا تزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة.

شكر

ووجه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، الشكر لقادة وشعوب العالم الذين شاركوا دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها بيومها الوطني، مؤكدين: «أن دولة الإمارات القوية بأشقائها والعزيزة بمحبة شعبها وشعوب المنطقة، أصبحت نموذجاً حياً في نشر ثقافة التسامح وقدوة تحتذى بمجال العمل الإنساني».

واستعرض المجلس خلال انعقاده مسيرة العمل الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة، ووقف على تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية، مشيداً بما تبذله الدبلوماسية الإماراتية من دور في ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية.

تميز

وأكد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد: «أن اجتماعهم هذا العام يكتسب أهمية خاصة لانعقاده بالتزامن مع نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق قمرها الصناعي «خليفة سات» والذي أعلنت به دخولها عصر التصنيع الفضائي الكامل، وهي خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الدولة 2071، مشددين على مواصلتهم دعم قطاع التصنيع الفضائي باعتباره أحد العناصر الحيوية الأساسية في مستقبل الاقتصاد الوطني».

ريادة

ووجه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفريق عمله بعد أن أصبح جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم، وحصوله على المركز الأول عالمياً والذي تزامن مع اليوم الوطني للدولة وعام زايد، بما يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اجتماعه أشاد المجلس الأعلى للاتحاد بالأداء الحكومي المتميز على المستويين الاتحادي والمحلي لبناء مستقبل وطني مستدام قائم على التميز والإبداع والريادة والمعرفة وأفضل الممارسات العالمية، ووجه بإطلاق المزيد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والخطط المستقبلية التي تعزز من مسيرة التقدم والتطوير والتنمية المستدامة، وترتقي بتنافسية الدولة والقدرات البشرية لمواطنيها بما يحقق للوطن المزيد من الاطمئنان والازدهار والإنجازات الرائدة، وللمواطنين والمقيمين المزيد من السعادة والرفاهية والحياة الكريمة.

حضر الاجتماع، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

المجلس الأعلى للاتحاد:

Ⅶ نؤسس لمرحلة جديدة في التكامل والتنسيق حفاظاً على وحدة الكيان الاتحادي

Ⅶ تحية تقدير لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

Ⅶ تحية إكبار لشهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة

Ⅶ تزامن الاحتفال مع عام زايد جعل فرحة أبناء الوطن فرحتين بهاتين المناسبتين الغاليتين

Ⅶ الإمارات قوية بأشقائها وعزيزة بمحبة شعبها وشعوب المنطقة ونموذج في نشر التسامح

Ⅶ التوجيه بإطلاق المزيد من السياسات والخطط المستقبلية التي تعزز من مسيرة التقدم

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