محمد بن راشد ومحمد بن زايد في #علمني_زايد: الإنسان أهم من العمران والقيم أساس أي تقدم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإنسان أهم من العمران والقيم أساس أي تقدم.

جاء ذلك في تدوينتين لسموهما على حسابيهما في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر وسم #علمني_زايد الذي تم تدشينه أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «#علمني_زايد أن الإنسان أهم من العمران... وأن الإنجازات أهم من المناصب.. وأن الوطن أهم من الأشخاص».

فيما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «#علمني_زايد أن القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم.. وأن تحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز».

وفي لفتة مفاجئة في ختام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، عُرضت للجمهور على المسرح تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستخدماً فيها الوسم #علمني_زايد، في دعوة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار للتعبير عن تأثرهم بالمغفور له الشيخ زايد وما تعلموه منه من قيم نبيلة كالتسامح والعدل والمحبة والعطاء والإخلاص.

وتستمر مبادرة #علمني_زايد إلى ما بعد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني، لتتيح الفرصة أمام الجمهور للمشاركة فيها، والتعبير عن تقديرهم وعرفانهم للوالد والمؤسس، في لفتة متميزة تتويجاً لعام زايد.