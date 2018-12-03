مواليد اليوم الوطني الـ47.. الفرحة فرحتان

المصدر: أبوظبي والعين ـ البيان، الفجيرة - عائشة الكعبي

ازدانت مستشفيات الدولة بمواليد جدد أعطت لليوم الوطني طعماً خاصاً لاسيما بين ذويهم الذين أطلقوا العنان لفرحتهم معتبرين أن الفرحة أصبحت فرحتين؛ فرحة باليوم الوطني وفرحة بالمولود الجديد الذي سيظل تاريخ ولادته راسخاً بين ذويه لاقترانه بأعز يوم في الدولة وهو «اليوم الوطني».

8 مواليد

واستقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي المواليد الجدد في الساعات الأولى من اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على المواطنين والمقيمين في الدولة. حيث استقبل المستشفى 8 مواليد بينهم 5 أولاد و3 بنات خلال الساعات الأولى من 2 ديسمبر.

واستقبل المستشفى في ليلة العيد الوطني أول طفل إماراتي ولد عند الساعة 2:44 بعد منتصف الليل، وقال والد الطفل هلال محمد الزيودي: «إن ولادته في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز، وقد أسميناه عبدالله وله أخت واحدة، ونحمد الله بأنه ووالدته بصحة جيدة، وأصبحت فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم المميز للإمارات، وإننا نبارك لقادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الامارات باليوم الوطني الـ47».

ومن ضمن ولادات اليوم الوطني كانت ولادة الطفل زايد والذي أبصر النور الساعة 8:28 صباحاً، وقال والده حمد عبد ربه الحميري، «أسمينا طفلنا زايد تيمناً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني الدولة، رحمه الله، وكان في انتظار طفلنا شقيقاه منصور وسهيل وقد كان موعد ولادته بعد يومين ولكن بمشيئة الله انضم لنا اليوم 2 ديسمبر لتصبح احتفالاتنا باليوم الوطني للدولة وبه مضاعفة»

وقد رزقت عائلة علي جاسم الرئيسي بطفلهم الأول الساعة 9:04 صباحا من اليوم الوطني، وقال والد الطفل عبد الله: «بحمد الله تضاعفت فرحتنا اليوم بقدوم طفلنا الأول جاسم جعله الله من البارين».

وعند الساعة 11 صباحاً استقبل المستشفى توأم ولدين لعائلة إماراتية، وقال والدهما محمد عبدالله الجابر: «رزقنا اليوم بتوأم (ولدين) بعد 7 سنوات من الانتظار، حمداً لله على نعمه، وهما ووالدتهما في صحة جيدة، وفرحتنا كبيرة لمجيئهم في عيد الاتحاد، في هذا اليوم نبارك لقيادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات باليوم الوطني، وبقدومهم فرحتنا أصبحت اليوم ثلاث أفراح – فرحة العيد الوطني وفرحتان بقدوم التوأم، وقد أسميناهم حمدان وعبدالله.

وكانت أول مولودة قد أبصرت النور الساعة 2:17 بعد منتصف الليل من اليوم الوطني، وقال والد الطفلة آلرين بيكوي، 31 عاماً من الفلبين، إن ولادتها في يوم الاتحاد كانت مفاجأة لنا في هذا اليوم المميز لدولة الإمارات وهذا اليوم لن ننساه أبدا».

19 مولوداً

واحتفلت مستشفيات «إن إم سي» للرعاية الصحية في العين 47 وسط دموع فرح الآباء وكان المولود الأول ذكراً أضاف الفرح لحياة والديه لاسيما وأنه طفلهما الأول. وعبر المواطن هلال سالم الكعبي وزوجته عائشة الكعبي لدى استقبال مولودهما عن امتنانهما الكبير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كما استقبل المستشفى أيضاً 4 مواليد آخرين.

وفي مستشفى الزهراء الشارقة، ولدت الطفلة مريم بنت منصور الحارثي إضافة إلى ثلاثة مواليد آخرين لغاية الآن، أما مستشفى إن إم سي في النهضة، فقد استقبل 5 مواليد جدد، فيما استقبل مستشفى إن إم سي رويال للنساء في أبوظبي ثلاثة أطفال، ومستشفى «إن إم سي» دي آي بي دبي طفلاً واحداً، ومستشفى إن إم سي التخصصي في أبوظبي طفلاً واحداً أيضاً.

يوم تاريخي

وخلال الاحتفال باليوم الوطني ولدت أول طفل في مستشفى برجيل رويال في العين. وقامت الدكتورة تيسر محمد، أخصائية - أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل رويال العين بتوليد الطفل الأول في اليوم الوطني في الساعة 12:00 صباحا الطفل خليفة بن محمد عبد الله الحر وشمة حمد الكتبي من (الإمارات)

وقد قام فريق الخبراء من المهنيين الطبيين في مستشفى برجيل رويال في العين بالتأكد من ولادة الطفل (خليفة) حسب المعايير العالمية للرعاية الصحية من حيث الأمان والدفء والاهتمام الشخصي.

أما الأب المبتهج محمد عبد الله الحر فقد أعلن عن ولادة طفله في هذا اليوم التاريخي، وقال: نحن نؤمن بأن اليوم الوطني للإمارات 2018 سيكون يوماً سعيداً بالنسبة لنا.

5 ولادات

واستقبل مستشفى النساء والتوليد بالفجيرة 5 ولادات لـ 6 مواليد منهم توأمان صباح الثاني من ديسمبر للعام 2018، فكانت أولى المواليد الإماراتيين في اليوم الوطني الطفلة اليازية إبراهيم المطروشي، وسجل التوأمان المولود الثاني للأب منصور عبدالرحمن ناصر اليماحي، حيث عبر الوالدان عن فرحتهما بمواليد السعادة التي سترتبط تواريخ ميلادهم بأعظم مناسبة وطنية غالية على قلوبهم.

وكانت أولى وثاني الولادات بمستشفى الفجيرة لغير الإماراتيين في اليوم الوطني لطفل لأم باكستانية وهي طبيبة تعمل في قسم النساء والولادة بالمستشفى، وطفلة ثانية تدعى مهرة يوسف غلوم من الجنسية نفسها الذي عاش أهلها فرحتين؛ فرحة أن رزقوا بطفلة بحالة صحية جيدة وفرحة تاريخ ميلاد يرتبط بالعيد الوطني لدولة الإمارات.