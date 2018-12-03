محمد بن راشد ومحمد بن زايد: زايد القـدوة والقائد وثّق تجربة وحدوية رائدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، مساء أمس، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس) بحضور أخي محمد بن زايد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، وحضرت احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ47.. يوم مجيد من أيام الإمارات.. تتوحد القلوب على عشق تراب الإمارات.. وتتوحد الجهود لرفعة علم الإمارات.. ويتوحد الدعاء بالرحمة على زايد بن سلطان.. المؤسس والباني والقدوة والقائد».

بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في الثاني من ديسمبر تآلفت القلوب وتوافقت العقول لتصنع نقطة تحول جوهرية في التاريخ الحديث.. فيها تأسست وتعززت مقومات بناء دولة سقف طموحها اليوم الفضاء.. زايد وثق برؤيته السديدة والتفاف إخوانه المؤسسين حوله تجربة وحدوية رائدة قل نظيرها».

وأضاف سموه: «نبارك لقائدنا خليفة ولكل أبناء الإمارات اليوم الوطني 47.. نتمناه مناسبة خير ونماء.. تقودنا من نجاح إلى آخر.. اﻷوطان تبنى بالحب والوفاء والعمل.. وستبقى عطاءات شعبنا الرهان الحقيقي لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل».

حضور

شهد الحفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهد حفل اليوم الوطني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري وروجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الأفريقي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

تنمية شاملة

ورفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، أسمى التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لتأسيس دولة الاتحاد الشامخة.. داعين المولى عز وجل، أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً لوطنه وشعبه ليواصل قيادة البلاد بحكمته في مسيرة تنميتها الشاملة ونهضتها المباركة نحو المستقبل المزدهر رقياً وعزاً ورخاء.. معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالرؤية والنهج السديد الذي ينتهجه سموه، حفظه الله، لما فيه خير الوطن والمواطن ورفعته وتقدمه.