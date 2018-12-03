سهيل المزروعي: مناسبة لاستحضار إنجازات تحققت بفضل رؤية زايد

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «إن الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة وطنية لاستحضار الإنجازات التي تحققت بفضل الرؤية الفريدة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز هذه النهضة البشرية والعمرانية، والتي حمل رايتها خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة: «لقد كان الإنسان وسيبقى الأولوية الكبرى باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، والغاية العليا التي يجب أن تسخر لها كل الجهود والإمكانات، وكل ذلك جعل من أبناء وبنات الإمارات نماذج رائدة كل في مجاله».

ورفع معالي وزير الطاقة والصناعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

وأكد معاليه «أن مناسبة اليوم الوطني تؤكد وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً في الهدف والمصير»، وأشار إلى أن القيادة الرشيدة سارت على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز المسيرة بخطى ثابتة حتى أصبحت الإمارات علامة مضيئة.