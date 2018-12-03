صحيفة الرياض السعودية تصدر عدداً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

المصدر: Ⅶ الرياض - وام

أصدرت صحيفة الرياض السعودية عدداً خاصاً احتفاءً ومشاركة لشعب الإمارات احتفالاته باليوم الوطني الـ 47، الذي تزامن هذا العام مع «عام زايد»، مستحضرة حلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده من أجل تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 ليكون أنجح التجارب الوحدوية على مستوى العالم.

وتميز العدد بكتابة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الافتتاحية تحت عنوان: «عام زايد.. عام الوحدة».

وتحدث سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن إنجازات ومسيرة الدولة وكيف كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حريصاً على الوحدة وحول الحلم إلى حقيقة.

وقال سموه: «عندما يستحضر الإماراتي الثاني من ديسمبر فإنه في الحقيقة يستدعي حلماً عظيماً راود أجداده، في وقت كانت حتى الأحلام شحيحة فيه، فكيف لرجل من عمق الصحراء يحلم بتوحيد إمارات مترامية على شاطئ الخليج».

وبيّن سموه عمق العلاقات السعودية - الإماراتية وتعاضد الأشقاء مع بعضهما ليكون هذا التحالف مصدر استقرار للمنطقة، وأوضح سموه مدى قوة ومتانة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأبرزت الصحيفة حواراً مطولاً مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الذي أكد عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك كتب في العدد نفسه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية مقالاً تحت عنوان: «علاقات دولة الإمارات بجوارها الخليجي والعربي.. أولوية رئيسة بذات درجة الانفتاح والتعاون مع العالم الإسلامي».

وتضمن العدد الخاص لصحيفة الرياض تصريحاً للدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قال فيه: «احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني هو احتفال لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».

وبدوره تطرق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مقال له إلى التجربة الاتحادية الناجحة، وكذلك نشرت الصحيفة مقالاً للدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام تحت عنوان: «السعودية والإمارات.. تاريخ طويل من الأخوة والعمل المشترك».

وكتب الدكتور راشد الغياض الملحق الثقافي السعودي في الإمارات مقالاً أيضاً في الإصدار نفسه تحت عنوان: «نموذج العلاقات السعودية الإماراتية الثقافية المميزة».

علاقات الأشقاء

أبرزت الصحيفة عنواناً على صفحتها الأولى: «العلاقات السعودية الإماراتية.. علاقات الأشقاء وتعاضد المخلصين»، وأفردت تقريراً مفصلاً كتبه الدكتور علي القحيص المدير الإقليمي لصحيفة الرياض السعودية بالإمارات، موضحاً أهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة على السعوديين قبل الإماراتيين لما تشكله العلاقة الأخوية بين البلدين من أهمية وتأثير إيجابي لصالح المنطقة والأمة العربية والإسلامية.