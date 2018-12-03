تصدّر الجواز الإماراتي يعكس مكانة الدولة عالمياً

المصدر: أبوظبي- دبي ـ البيان

أعرب وزراء ومسؤولون وكتاب عن فخرهم بالإنجاز الإماراتي الجديد والمتمثل بحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً بدخول 167 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة وفق مؤشر «باسبورت إندكس».

وأكدوا أن هذا الإنجاز يظهر مدى التقدم الهائل ومكانة الدولة العالمية وقوتها، وذلك بفضل جهود ورعاية ودعم القيادة الرشيدة ونشاط السلك الدبلوماسي مشيرين إلى أن الجهود الجبارة، والخطط الاستراتيجية، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ورفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أسمى عبارات التهاني للقيادة ولشعب الإمارات بمناسبة حصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالميا بما يرسخ مكانة الدولة في الصدارة العالمية، حيث بات جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً بإمكانية دخول 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة، وهو إنجاز مشرف يبين مدى التقدم الهائل ومكانة الدولة العالمية وقوتها، وذلك بفضل جهود ورعاية ودعم القيادة الرشيدة ونشاط السلك الدبلوماسي بقيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وننتهز الفرصة لنبارك لسموه على هذا الإنجاز الكبير والتاريخي ووصول الجواز الإماراتي المرتبة الأولى عالميا وهذا بحد ذاته مكسب كبير للشعب الإماراتي.

وقالت معاليها «إن هذا الإنجاز التاريخي يعكس قوة الإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية، بتحقيق نجاح تاريخي، ودخول أبناء الدولة 167 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالقول:«في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا..العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات».

وأضافت معاليها: «إن هذا الإنجاز تأكيد لصوابية النهج المعتمد من قبل قيادتنا الحكيمة ورؤيتها الهادفة لصناعة مستقبل مشرق وهو ما أثنى عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقول سموه: «بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكراً لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئاً للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف».

جهود جبارة

وهنّأ الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالإنجاز الإماراتي الجديد وكتب «في عام زايد ونحن نحتفل باليوم الوطني، الجواز الإماراتي في الصدارة عالمياً، جهود جبارة، خطط استراتيجية، ونتائج قياسية.. شكراً لقيادة الإمارات وشكراً لسيدي سمو الشيخ عبدالله بن زايد».

وطن الفخر

وأعرب الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن فخره بالإنجاز الإماراتي الجديد.

ودوّن قائلاً: «كيف لنا ألا نفخر بوطنٍ لا يرتضي إلا بالأول. كيف لنا ألا نفخر بوطنٍ جعل على رأس أولوياته راحة المواطن. كيف لنا ألاّ نفخر وإنجازاتنا طاولت عنان السماء».

وطن الإنجاز

ووصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حصول الجواز الإماراتي على المركز الأول عالمياً بالإنجاز وقال «إنجاز من صنع وطن الإنجاز».

ثقة

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» أن هذا الإنجاز هو ثقة عالمية بدولة لا يحد سقفها طموح.

ودون قائلا: «الإمارات تعتلي المركز الأول عالمياً بإمكانية السفر إلى 167 دولة بدون تأشيرة مسبقة.. هنيئاً للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف.. هذا الاستحقاق ليس مجرد مركز متقدم.. هو ثقة عالمية بدولة لا يحد سقفها طموح.. 47 عاماً شاهدة على مسيرة حافلة لدولتنا الحبيبة.. بهذا الإنجاز سيفخر زايد».

سجل حافل

وأعربت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عبر حسابها في «تويتر» عن فخرها بهذا الإنجاز.

أما معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة فدون عبر «تويتر»: «عشية احتفالنا بذكرى قيام دولتنا، إنجازٌ جديد يُضاف إلى سجل الوطن الحافل في سباقه نحو التميز والريادة.. 167 دولة حول العالم تفتح أبوابها مرحبةً بأبناء الإمارات، فهنيئاً لنا هذا الإنجاز الذي نفخر به جميعاً».

وسام شرف

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: إنه في غمرة احتفالاتنا باليوم الوطني السابع والأربعين، يطلّ علينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليزفّ بشرى خير لمواطني الإمارات كافة، ليزدادوا فخرا بانتمائهم إلى ثرى الإمارات.

وأضاف إن استحواذ جواز الإمارات على مرتبة الصدارة، وفتح أبواب 167 دولة أمام حملة هذا الجواز، يعتبر بحق وسام شرف يقترن باسم كل مواطن إماراتي. إنه إنجاز بكل المقاييس لاسيما وأنه تحقق في غضون فترة قياسية، بعد أن نافس أكبر الدول وأعرقها، ما يعكس احترام دول العالم قاطبة للسياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا، وحرصها على نشر قيم العدل والسلام، ومدّ جسور الأخوّة والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة.

مجد وعز

وقال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: إن بشائر اليوم الوطني المجيد تنهمر على دولة الإمارات وشعبها الذي ينعم بخيرات الاتحاد منذ أن أعلنه الآباء المؤسسون، رحمهم الله جميعا، في الثاني من ديسمبر 1971. ومنذ ذلك اليوم، ترتقي مكانة دولتنا وتزداد مجدا وعزا لنعيش الفخر واقعا في حياتنا في مجالات الحياة كافة.

وأضاف إننا إذ نحمد الله على هذه النعم جميعها، نقر أن مثل هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا تفاني قيادتنا الرشيدة وإخلاصها لرفع شأن وطننا.

حصاد السنين

وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: إنه بإعلانه عن تصدّر جواز الإمارات مؤشر الجوازات العالمي، يبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - «رعاه الله»، برسالة فحواها أن عجلة الريادة في دولة الإمارات لا تتوقف عن الدوران، وستواصل حصد المراتب الأولى في المجالات كافة، لتكون مصدر فخر لمواطنيها، وحافزا على توطيد الانتماء.

وأضاف: مثل هذا الإنجاز ليس بالأمر السهل، بل جاء ثمرة حكمة سياسية اتسم بها نهج قيادتنا في المحافل الدولية، وأثبتت من خلاله أن الإمارات والإماراتيين موضع ثقة أينما حلّوا، وأنهم جديرون بالاحترام والتقدير لانطلاقهم من قيم سامية يحرصون على توظيفها في علاقاتهم التي تقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم الشقيقة والصديقة كافة. وتابع إن مثل هذه القيم مثّلت أسس روابط العلاقات الخارجية لدولة الإمارات.. الدولة التي حظيت باعتراف المجتمع الدولي منذ إعلان زايد ورفاقه عن الاتحاد، وما اشتمل عليه ذلك الإعلان من مبادئ رفيعة تحكم علاقاتنا مع دول الجوار .

أما سعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي فدوّن عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتوالى المكرمات تعقبها الإنجازات فهنيئا لنا في الإمارات».

وأوضح الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذا الإنجاز يعكس حضوراً إماراتياً فريداً.

وقال «يعكس أولاً وأخيراً مزيجاً متفرداً بصيغة الجمع وجمعاً بصيغة المفرد، حضوراً إماراتياً فريداً.. المحبة والتسامح والاحترام والتعاون والعالمية والانفتاح والحوار والأصالة والحداثة متكاملة والقيم الخيّرة والأخلاق الرفيعة والإنسانية».

أما الكاتب الدكتور حمد الحمادي فدوّن عبر حسابه في «تويتر»: «لأن الوطن سيبقى يساراً جهة القلب.. شكراً لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الفرحة التي صنعتها لكل الإماراتيين.. وعلى جعل عيدنا الوطني عيدين».

وأعرب الكاتب سلطان العميمي عن شكره وفخره ودون عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً على ما بذلتموه وحققتموه يا سيدي في ظل قيادتنا الرشيدة.. سقف إنجازات الإمارات لا حدود لها».

تهنئة

هنأت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نظيرتها الإماراتية بحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً بدخول 167 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة. وتمنت وزارة الخارجية السعودية المزيد من النجاحات والإنجازات.