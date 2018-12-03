حمدان بن محمد: قوة الاتحاد من قوة أسسه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن قوة الاتحاد من قوة أسسه وجعله نموذجاً للعالم.

ودوّن سموه، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مهنئاً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «قوة الاتحاد من قوة أسسه وجعله نموذجاً للعالم، عاش اتحاد إماراتنا».

وأرفق سموه الكتابة بملف مرئي يحكي قصة الاتحاد من عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى اليوم، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.