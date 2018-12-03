أحمد بن سعيد: تزامن الإنجاز مع اليوم الوطني ضاعف فرحتنا

المصدر: ■ دبي - البيان

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن فخره بحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً بدخول 167 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

ودوّن سموه قائلاً: «يحق لنا أن نفخر بتحقيق جواز سفر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس»، ومما ضاعف من فرحتنا بهذا الإنجاز التاريخي أنه تزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني. نتقدم بأخلص التهاني لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ولجميع مواطنينا».